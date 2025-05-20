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    三峽車禍釀3死 肇事駕駛妻現身探病：不知如何善後

    亞東醫院加護病房外有警察戒護，余妻戴著口罩、一臉疲憊。（記者羅國嘉攝）

    亞東醫院加護病房外有警察戒護，余妻戴著口罩、一臉疲憊。（記者羅國嘉攝）

    2025/05/20 16:23

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁昨（19日）發生重大車禍，78歲余姓駕駛衝撞多名路人，釀3死12傷慘劇。而余男的妻子今在到亞東醫院探視稱，丈夫有糖尿病、泌尿系統等宿疾，並無所謂的心血管疾病，然而，現在造成重大事故，自己也非常難過。至於賠償部分，余妻說，等兒女從國外回來，會討論該如何善後。

    亞東醫院加護病房外有警察戒護，余妻一臉疲憊、戴著口罩坐在病房外座椅，神情憔悴。余妻表示，丈夫有糖尿病、泌尿系統等宿疾，平時身體狀況不錯，昨天是要從苗栗老家返回三峽住家途中發生車禍，由於丈夫在加護病房，一天只能看半小時，兒女怕她累倒，已經準備從國外趕回台灣處理。

    余妻也隨後出示手機line對話紀錄說，昨天中午12時25分許，丈夫告知要從苗栗老家開車北上回三峽住家，還提到中途會去休息站用餐，通常下午3、4時可回到家，她在家等不到人，後來接到警察來電，才知道出了大狀況。

    余妻說，丈夫之前在大同公司上班，長期派駐海外，兒女也都在國外發展，丈夫退休後才回苗栗老家當業餘農夫，也喜歡植栽，已有12年。

    另外，針對有網友在臉書社團發文指肇事者與5年前的是同一人，質疑肇事者是累犯，對此，余妻則說，5年前那起案件，是丈夫誤將煞車踩成油門才會肇禍。

    對於車禍事故造成3死12傷是否想對被害人道歉，余妻嘆了好長一口氣，她說「真的不知道怎麼辦」，心情非常沉重，問她是否擔心善後會賠到傾家蕩產，她說「目前也不清楚，因為第一次碰到。」余妻也提及，車子有投保，一年有保費約1萬多元，保險應該能協助一點，等兒女從國外回來，會討論該如何善後。

    亞東醫院加護病房外有警察戒護。（記者羅國嘉攝）

    亞東醫院加護病房外有警察戒護。（記者羅國嘉攝）

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