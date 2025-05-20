這也能騙！遭《變形金剛》詐財 7旬翁電影夢碎

變形金剛（右），示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2025/05/20 17:22

〔記者王捷／台南報導〕沒想到《變形金剛》也能拿來騙。70多歲的陳姓老翁被偽裝成電影公司的詐團欺騙，以為花6萬元投資《變形金剛8》的拍攝經費，就能分到票房紅利，點燃陳翁的電影夢，疑似多次匯款想投資，所幸行員與警方及時發現異狀成功攔阻。

今天上午10點多，陳翁前往元大銀行辦理臨櫃匯款，想將6萬元轉入一組郵局帳戶。行員發現他近期已有多筆匯款紀錄、對象不一，起初陳男僅稱是「幫朋友女兒整修房子」等理由，但他的神情不安，行員懷疑可能涉及詐騙，向陳翁要了手機來看，發現陳翁被騙，而且還是被《變形金剛》騙，立即通報南警五分局開元派出所協助。

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員警陳亭妤趕抵現場後耐心詢問，陳翁才坦承，是因看到一則宣稱「可投資變形金剛8電影製作」的廣告訊息，對方聲稱與知名媒體公司合作，只要投資6萬元即可取得「內部投資配額」，未來能獲得高額分紅。警方當場判斷此為假投資詐騙手法，立即制止匯款，成功守住老翁積蓄。

過去詐團都是假投資股票，營造「穩賺不賠」假象，沒想到連電影都可以拿來騙，警方還是第一次看到，但呼籲民眾「內線投資」、「高報酬」、「限時名額」等，都是詐團的話術，警方將持續強化與金融機構合作的「警銀聯防」機制，第一時間攔阻可疑資金流向，也提醒民眾若有疑慮，可撥打165反詐騙專線或就近洽詢派出所查證，守護財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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