慟！青少年想闖越三峽死亡車禍封鎖線 脫口1句話讓上百萬人淚崩

三峽北大國小附近19日發生重大車禍，圖中倒在地上的機車，據了解是罹難洪姓女子的車。（資料照）

2025/05/20 17:08

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽北大國小附近昨天（19日）下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞多名路人，造成3死12傷悲劇。其中1名死者身分為40歲女騎士，事發時正準備接小孩放學，怎料遭遇死劫。1位昨天清理車禍現場的清潔大隊人員在網上透露，昨日在等待警方蒐證鑑定時，1位青少年騎著腳踏車想要衝過封鎖線，一問才知道他是要找放學的妹妹，和準備要接妹妹下課的媽媽，可令人鼻酸的是，這位青少年找的媽媽，正是這場死亡車禍第一個被狠狠撞飛、送醫不治的受害者。

19日下午4點多，三峽國光街、國成路口北大國小旁發生恐怖車禍，78歲余姓駕駛開著車暴衝甚至闖紅燈，衝撞多名路人。有目擊民眾在網上曝光行車紀錄器影片，正好拍下這起慘劇的死者之一、40歲洪姓女子當時騎著1輛黃黑色機車準備要接小孩下課，停等紅燈時遭暴衝的肇事車輛從後方狠狠撞飛的驚悚瞬間，洪女當場OHCA，送醫搶救仍不幸宣告不治。

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據悉，洪女要接的小孩是名就讀北大國小6年級的女童，女童當時在校門口等媽媽，但等了許久都不見其蹤影，當時她還向學校師長說「媽媽從來沒有遲到過」，沒有想到母女倆已天人永隔。校方當晚得知女童的母親因車禍離世，父親已代她與就讀三峽國中三年級的兄長請假數日，調整兒女的情緒。

1位昨天獲報清理車禍現場的清潔大隊人員，今天（20日）凌晨4點多在Threads發文，「累了一整天，卻怎麼都睡不著，久久無法平復。大家都知道三峽出了一場嚴重的車禍，這事情在網路上也鬧的沸沸揚揚。起初收到通知時，我以為只是小型車禍，帶著一小包木屑就立刻前往現場準備做路面油漬清除作業。到現場才知道嚴重程度超乎我想像，四處都是機車碎片，私人物品撒落一地，地上都有血漬。因為現場還未鑑定，我和組員只能在封鎖線外等待。」

原PO接著說，「此時一個小弟弟騎著腳踏車想進封鎖線內，本來以為只是他是好奇想進去，沒想到他那句話深深的刻在我的腦海裡……。我當時對這名弟弟說『不要靠近現場喔，繞路走一下』，弟弟回我『我爸爸叫我來找媽媽，然後接妹妹回家』，我接著問『你媽媽呢？』，弟弟手指著倒在地上已嚴重毀損的機車，『那台黃黑色摩托車是我媽媽的』……。那句『那台黃黑色摩托車是我媽媽的』令人揪心鼻酸，當下聽到這句話時，腦子瞬間空白，不知道該說甚麼。 」據了解，這名青少年就是前面提到就讀三峽國中的女童哥哥。

該貼文曝光後隨即引來上百萬人觀看，大批網友淚崩，「下午看了新聞，得知這消息。即便是在別處的我，到現在也是睡不著，真的太難過了」、「看了真的好難過」、「聽到這位弟弟的話，我瞬間也哽咽了，誰聽了都鼻酸吧」、「受害者家屬要怎麼承受這些……」、「我在讀到『那台黃黑色的摩托車是我媽媽的 』時也哭了」、「希望受害者家屬順利度過這段難關」、「願亡者一路好走，傷者早日康復，家屬請節哀」。

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