同班3好友放學遇死劫 三峽車禍恐怖瞬間全拍下！

1段路口監視器畫面記錄下3名就讀三峽國中女學生一起過馬路遭撞飛的驚悚瞬間。（圖翻攝自記者爆料網）

2025/05/20 17:02

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽北大國小附近昨天（19日）下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞多名路人，造成3死12傷慘劇。1段路口監視器畫面在網路上瘋傳，記錄下3名就讀三峽國中女學生一起過馬路遭撞飛的驚悚瞬間。據悉，這3人是同班好友，其中2人不幸罹難，另外1人重傷正在加護病房，校方證實3位女同學是國一同班同學，師生對於這場噩耗都相當悲痛。

綜合媒體報導，三峽國光街、國成路口19日下午4點多，78歲余姓駕駛開著自小客車暴衝甚至闖紅燈，衝撞多名路人，造成2名12歲女學生和1名40歲準備接小孩下課的媽媽不幸離世，另有10餘人輕重傷。1段路口監視器畫面正巧從正面拍下3名三峽國中女學生一起過馬路，前一秒還有說有笑，但下一秒肇事車輛直接撞過來的驚悚過程，儘管3人反應到有車時已來不及閃躲，當場被撞飛。

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這3位女同學當場OHCA，事後送醫搶救，但劉姓、吳姓女同學遺憾宣告不治，另外1位張姓女同學雖然恢復生命跡象，但目前仍在加護病房昏迷中。據悉，這3位年僅12歲的女同學是三峽國中同班好友，誰也沒有想到一起開心放學卻遭遇死劫。校方證實，這3位是就讀該校國一的同班同學，不幸罹難的吳同學在校成績優異，還擔任班級幹部；劉同學也是品學兼優、人緣好的學生，時常主動照顧同儕。2位同學的噩耗讓全班師生非常難過。

三峽國中也表示，學生在放學時段遭遇重大交通事故，校方在第一時間立即啟動緊急應變機制，通報教育主管機關，由校長率領行政團隊前往各大醫院慰問，協助學生與家屬處理相關事宜；同時啟動動校內輔導機制，針對學生、家長與教職員工進行心理支持與創傷危機處理，全力協助師生應對突發事件帶來的情緒衝擊。

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