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    宜蘭綠博遊園小火車撞死人 恐無法適用國賠法

    宜蘭綠博上月4日發生遊園電動小火車，疑煞車失靈導致車輛失控，撞倒來自新北市的游姓老夫婦，造成夫死妻傷憾事。（民眾提供）

    宜蘭綠博上月4日發生遊園電動小火車，疑煞車失靈導致車輛失控，撞倒來自新北市的游姓老夫婦，造成夫死妻傷憾事。（民眾提供）

    2025/05/20 16:47

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會今年首推付費遊園電動小火車，未料才開幕一週就發生失控撞車意外，導致1死1重傷。縣府農業處今天在縣議會提出檢討報告，表示事件屬民事契約範疇，恐無法適用「國家賠償法」，多數議員則要求加速釐清保險賠償總額度，從優處理，儘快與家屬達成和解。

    宜蘭綠博上月4日發生遊園電動小火車，疑煞車失靈導致車輛失控，撞倒來自新北市的游姓老夫婦，造成夫死妻傷憾事，檢警介入調查，將陳姓駕駛依涉犯過失致死罪偵辦，並先後2次勘驗肇事小火車。宜蘭地檢署表示，相關事證還在鑑定釐清中。

    國賠法構成要件嚴謹，除受公務員不法行為侵害外，若因公共設施的設置或管理缺失，導致自身權益受損，符合相關條件才有可能成案。縣府農業處長李新泰說，全案非屬公權力行使性質，主辦方是財團法人蘭陽農業發展基金會，與廠商簽約合作小火車案，沒有使用到公款，為民事契約範疇。

    李新泰說，事件發生後，縣府全面停駛小火車進行設施檢查，並配合檢警組成聯合小組調查事故成因，第一時間也提供家屬關懷，以及包括醫療、喪葬及心理諮商等協助，廠商在上月19日啟動責任險理賠。

    他說，已與家屬溝通相關理賠及求償問題，雖未適用國賠，但尊重家屬意願，若提國賠訴訟也會從中協助，經盤點公共意外險的理賠金額，亡者最高可理賠600萬元，後續仍會爭取經費盼能從優彌補。

    有部分議員針對事件要求縣府究責。代理縣長林茂盛回應，處長第一時間提出請辭，希望職務異動，但未獲准，相關責任歸屬將等到檢方調查出爐後，依結果進行檢討，現階段首要顧及家屬提供協助及因應，避免憾事再發生。

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