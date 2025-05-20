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    澎湖首度查扣越南漁船越界捕撈 繳納百萬罰金後戒護驅離

    澎湖首度查扣越南漁船扣留8日後，繳納百萬罰款後放行。（澎湖縣政府農漁局提供）

    澎湖首度查扣越南漁船扣留8日後，繳納百萬罰款後放行。（澎湖縣政府農漁局提供）

    2025/05/20 17:01

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖首度查扣越南漁船越界捕撈，越南籍編號「BV•93269•TS」漁船，船上11名船員，12日非法入侵我國專屬經濟海域作業，經澎湖漁民通報，澎湖海巡隊連夜派出線上巡防艇前往帶案扣回，經繳納百萬罰金後，今（20）日由澎湖海巡隊巡防艇戒護下，驅離至24海浬領海外。

    根據了解，12日下午2時左右，澎湖漁民通報在小門西方30浬外海，越南漁船編號「BV•93269•TS」非法入侵作業，澎湖海巡隊立即派出線上巡邏艇前往查緝，13日凌晨3時將人船扣案押返馬公隊部，交由第七岸巡隊派員監控。其實先前澎湖漁民就曾通報，在我國專屬經濟海域，發現7、8艘外籍漁船非法入侵拖網作業，一度以為是中國籍漁船。

    由於越南漁船是澎湖首度查獲，澎湖縣政府農漁局依法通報漁業署，漁業署依據中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法規定裁處，根據2016至2019年台灣曾查扣3艘越南漁船，都裁罰百萬元罰金，此次依照往例，一樣裁罰百萬罰金。

    昨（19）日澎湖縣政府農漁局會同漁業署人員，前往澎湖郵局確認船主的委託人，帶了100萬現金，匯款到漁業署的罰金專戶到款。越南越界漁船在扣留8天後，今日終於在澎湖海巡署艦艇戒護下離開。

    越南漁船在澎湖海巡艇戒護下，驅離至24海浬外。（澎湖縣政府農漁局提供）

    越南漁船在澎湖海巡艇戒護下，驅離至24海浬外。（澎湖縣政府農漁局提供）

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