花蓮、新北接連重大傷亡車禍 余小妹父：誰敢推薦國外友人來台

男子余志祥與其在台南路口不幸遭汽車撞亡的女兒余小妹，余男在女兒行人地獄事件發生後積極推動台灣的交通環境改善工作。（圖：余志祥提供）

2025/05/20 16:56

〔記者王俊忠／台南報導〕18日，1輛廂型車失控撞進花蓮1家知名早餐店，造成13人輕重傷；19日下午，新北三峽北大國小的通學區又發生3死12傷的嚴重衝撞車禍。自己女兒也在台南路口遭車撞死的男子余志祥在臉書慨嘆，不知用什麼心情來面對，他認為不論是高齡駕駛或是道路工程防呆機制不足的問題，政府都該重視處理，否則這種差勁的交通環境，誰敢推薦國外友人來台灣旅遊？

余志祥開門見山地說，你永遠不會知道交通意外與明天哪一個會先到，這兩天在花蓮、新北市三峽連續發生兩起重大車禍事故，他不知道該用什麼心情來面對，兩起事故都尚未知道車子暴衝的原因，但請大家深思為什麼台灣這麼容易發生「暴衝」事故，而在暴衝後，台灣又有什麼工程設計可以來防堵傷害擴大，他想答案是幾乎沒有。

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他表示，台灣的道路設計幾乎沒有防呆機制可言，一旦車子失控，只能眼睜睜地看著傷害繼續擴大。以三峽北大國小外的車禍為例，發生地點是該小學的通學區，在通學區道路應設計S型這種不那麼筆直的道路，沿線有車擋或停車格等設施，可讓車輛駕駛人自主減速；如駕駛人身體出狀況、無法控制車輛時，沿線車擋設施也能發揮減速功能，降低對人員的傷害。

此外，還有高齡駕駛的問題，余志祥認為，三峽車禍肇事駕駛人高齡78歲，不知是政府的高齡者換照出了問題？還是有其他原因造成這起悲劇，我們該思考的是為什麼1位78歲的長輩仍需自己駕車上路？政府應賦予每個人移動的自由與權力，但我們的政府給予我們的是什麼？是1個你沒有機車、沒有汽車，根本無法生活的交通環境，也因為這樣的交通問題，迫使大多數高齡者必須自駕上路。

余志祥說，台灣每年花費大筆金額買廣告，希望能讓觀光產業更好，但這樣的交通環境，誰敢推薦給國外的朋友來台？

男子余志祥舉例指像荷蘭道路只要進入學區範圍，就會出現紅、黃色的防撞桿，建議台灣道路也可設計類似的防呆機制。（圖：余志祥、標線改造台灣路提供）

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