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    科技老董覬覦同窗好友妻 他不甘綠帽罩頂反擊

    科技老董覬覦同窗好友妻，他不甘綠帽罩頂反擊。（情境照）

    科技老董覬覦同窗好友妻，他不甘綠帽罩頂反擊。（情境照）

    2025/05/20 16:52

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某科技公司林姓負責人遭高中大學同窗陳男控訴覬覦好友妻，不僅共赴薇閣開房還牽手逛街，事後更各自離婚也要再婚在一起，不甘戴綠帽的陳男憤而求償，新竹地院判賠50萬元。

    105年與張女結婚育有1女的陳男說，林男乃高中與大學時期同學，兩人關係原本甚為友好，係有多年交情的好哥們，且林男亦已婚有家庭，兩家人因此曾多次相約出遊。不料林男竟覬覦好友之妻，與張女發生婚外情，破壞他原本幸福美滿家庭，致於112年經法院調解離婚。

    陳男說，111年12月他看見林男與幾位朋友相約至KTV歡唱時，張女也在場同歡，他一進入包廂竟看到兩人肩並肩坐在一起，之後兩人尚摟摟抱抱，林男甚至讓張女直接坐在他身上，並在張女去廁所嘔吐之際，也衝進廁所並把門反鎖，毫不避諱在場所有人目光。

    事後張女搭林男的車前往竹市中正路薇閣精品旅館，又到巨城購物中心，兩人手牽手一同逛街。林男還送張女4萬多元手鍊精品，林男更曾明目張膽地帶張女參加公司尾牙晚宴，兩人毫不避諱，不惜在背後給他「戴綠帽」。

    他發現妻子婚外情後，張女竟主動訴請離婚，他萬萬沒想到，離婚後5個月張女隨即與林男結婚。

    陳男遭配偶與好朋友背叛，傷痛已憤恨難平，又一再遭受林男無情踩踏，憤而求償70萬元。

    新竹地院先前審結認定，林男與張女於112年1月有進出薇閣精品旅館，並以親密伴侣之姿於巨城購物中心公然緊貼、牽手等逾越一般異性朋友交往分際情事，張女所為已不法侵害林男配偶權，判命張女應賠償20萬元精神慰撫金，為此法官再判林男需賠陳男50萬元。

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