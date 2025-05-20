京華城案苗博雅質詢時柯文哲抓頭 律師：顯示不知情 檢方：頭抱著燒

台北地方法院審理京華城案，20日召開審理庭，提訊前台北市長柯文哲與威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗等4名被告，並傳喚台北市議員苗博雅（見圖）出庭作證。（記者廖振輝攝）

2025/05/20 16:16

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理台北市前市長柯文哲等人涉嫌京華城容積率等案，今日開庭傳喚台北市議員苗博雅作證，苗證稱容積是全體台北市民的公共財，市政府自創容積獎勵，將價值上百億元的容積「大方送」給京華城，形同從公庫拿錢送給財團，都委會的審議決定並非行政處分，最終仍要由市長核定公告，且市長於公告後也是可以撤銷或廢止，即使最終是副市長彭振聲蓋市長的「甲章」用印決行，但效力視同市長決行，市長要為市政成敗負起完全的責任。

苗博雅於2020年6月15日、2021年11月11日，兩度就京華城案質詢柯文哲，合議庭上午先勘驗這2段質詢影片，並以法院聽打製作的筆錄為準，柯文哲的律師團也有製作逐字稿，但以括號加註許多柯、苗及市府官員的動作、表情，例如柯文哲伸手抓頭之類。

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柯的律師鄭深元說，這是比照檢方偵訊柯文哲時製作筆錄的方式，檢察官認為動作與括號表意與事實不盡相符，例如柯抓頭，律師註記為「不知情」的表情，但檢方認為也可以是「感到困擾、頭抱著燒（台語）」之意，律師的描述流於主觀；審判長表示，辯方若要註記表情及動作，請擷圖並註明時間點，以便比對判斷。

勘驗完成後，苗博雅於面對檢方詰問時答稱，第1次質詢時，聚焦於都委會會議紀錄為何遮蔽發言委員的姓名，她認為「公開透明」是柯文哲競選市長時的重要政見，相關會議紀錄應公開透明。

苗說，2021年11月的第2次質詢京華城案，則是因為看到都委會以韌性、宜居、智慧城市等名目，給予京華城容積獎勵，這與她所知的容獎規範不同，缺乏法律依據，京華城案不符都更、危老條件，市府卻自創容獎，沒有任何法律依據，就把市民的公共財轉移給財團，「就像年輕人去申請老人年金，市政府仍核發一樣」，她知道市府的決定後「非常驚訝」，市民也不能接受，因此提出質詢。

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