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    蘇花公路2車擦撞1人受傷送醫 奧迪轎車駕駛涉肇逃被送辦

    蘇花公路發生2車擦撞造成1人受傷送醫，涉嫌肇逃的奧迪轎車左側車頭受損，駕駛被送辦。（圖由警方提供）

    蘇花公路發生2車擦撞造成1人受傷送醫，涉嫌肇逃的奧迪轎車左側車頭受損，駕駛被送辦。（圖由警方提供）

    2025/05/20 16:46

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇花公路台9線122.9公里東澳路段，發生奧迪轎車與對向豐田休旅車擦撞事故，造成休旅車內6人飽受驚嚇，1人受傷送醫，事發後奧迪轎車駛離現場，警方隨後查獲涉嫌肇逃的奧迪駕駛到案，依肇事逃逸罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。

    蘇澳警分局今天（20日）指出，昨天下午3點多，60歲謝姓男子駕駛休旅車，搭乘5名乘客，沿著蘇花公路從南澳往蘇澳方向行駛，經過東澳路段時，對向1輛由36歲徐姓男子所開的奧迪轎車疑似過彎不慎，與謝男的休旅車擦撞。

    意外發生時，休旅車左側車身遭受撞擊，左車門幾乎要脫落，車上4名大人及2名小孩受到驚嚇，其中1人手腳多處擦挫傷，由救護車送到台北榮總蘇澳分院治療，所幸傷勢無大疑。

    警方獲報到場，奧迪轎車已經駛離，不久後在南澳市區附近的蘇花路二段找到該車，徐姓駕駛與2名乘客下車休息，奧迪左前車頭嚴重損壞。徐男在警詢時供稱，事發當時，事故路段車流量大，為避免影響其他車輛行駛，他才駛離現場。

    2名駕駛經過酒測均無酒精反應，徐男涉及肇逃，被函送檢方偵辦。據了解，休旅車上6人到東部旅遊，返程途中遭對向轎車擦撞，轎車駕駛涉嫌肇逃，讓一行人心有餘悸。

    休旅車遭劇烈撞擊，左側車門幾乎要脫落。（圖由警方提供）

    休旅車遭劇烈撞擊，左側車門幾乎要脫落。（圖由警方提供）

    事故現場。（圖由警方提供）

    事故現場。（圖由警方提供）

    休旅車沿著蘇花公路北上被對向轎車擦撞時，車上6人飽受驚嚇，其中1人受傷送醫。（圖由警方提供）

    休旅車沿著蘇花公路北上被對向轎車擦撞時，車上6人飽受驚嚇，其中1人受傷送醫。（圖由警方提供）

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