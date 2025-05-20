母子都是殺人犯！花蓮喑啞男勒死女師 母灌醉酒友推入河溺斃

花蓮喑啞劉姓男子殺害女老師。（資料照，記者王錦義攝）

2025/05/20 16:37

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮喑啞劉姓男子犯下殺害女老師案子，鄰居透露劉男的母親在2018年在台中也犯下殺人案遭法院判刑14年，目前還在服刑中。依據判決書指出，劉女多年前不滿友人誣指她偷竊，酒後把對方騙到溪邊，趁醉推入水中溺斃，遭台中地方法院依殺人罪判刑14年。

依據判決書指出，被告劉女在2018年不滿王姓友人誣指偷竊他人金錢，在5月2日早上約王男三兄弟、房東等人在租屋處喝酒，中午見眾人有醉意，假稱天氣炎熱要去溪邊玩水，騎機車載著王男前往台中北田大橋下，把不會游泳且喝醉無法行走的王男推入溪裡，見沉入水中後逕行騎車離去。

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被告劉女2018年犯案後隔日，還跟被害者的哥哥表示夢到王男託夢，表示在水裡很冷，5月4日王男屍體浮起遭民眾發現報警，警方研判案情不單純調閱沿途監視器，發現劉女涉有重嫌。警方發現劉女殺害王男後，還跟王男的兄弟同樣在租屋處正常交流，甚至在王男屍體被發現送到殯儀館的時候，還到現場協助認屍、參與守靈儀式後被警方逮捕。

而7年後的5月，劉女的喑啞兒子也同樣犯下殺人重罪，26歲劉男因無業又是身心障礙弱勢者，獲地區的基督召會定期關心，劉男對住在教會的女老師暗生情愫，不斷傳訊息騷擾被封鎖，劉男疑似情感受挫萌生殺意，事前調查召會聚會所可侵入的路徑、門窗，還鎖定週五下班後，會所只有女老師一人獨處的時間點下手。

與劉母殺人案巧合處，兩人都是犯下殺人案後，在隔日自己透露死者訊息，劉母藉口死者託夢，劉男則是用女老師的手機傳簡訊到召會群組說：「你們快去看，XX身亡」，劉男到案後坦承殺害女老師否認性侵，對於衣物不整則是毆打老師時兩人拉扯造成。

劉男的鄰居說，劉女跟兒子都是村內問題人物，會偷竊、打阿嬤，但因為也是可憐，所以大家也都不太計較，劉男的媽媽劉女過去是被阿嬤領養，生了劉男卻是喑啞障礙，劉父也早早過世，劉女還會打母親，家暴之後就離家丟下劉男一人，劉男都是靠阿嬤帶大。

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花蓮喑啞劉姓男子犯下殺害女老師案子，鄰居透露劉男的母親在2018年在台中也犯下殺人案遭法院判刑14年，目前還在服刑中。（資料照，記者王錦義攝）

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