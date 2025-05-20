為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    避免成詐團幫兇 苗縣鼓勵企業移工離職後註銷帳戶

    避免成為詐團詐騙民眾錢財的幫兇，苗栗縣長鍾東錦在治安會報中，鼓勵企業在移工離職後註銷其帳戶及手機號碼。（圖由苗栗縣政府提供）

    避免成為詐團詐騙民眾錢財的幫兇，苗栗縣長鍾東錦在治安會報中，鼓勵企業在移工離職後註銷其帳戶及手機號碼。（圖由苗栗縣政府提供）

    2025/05/20 16:53

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府今（20）日召開治安會報，苗栗縣長鍾東錦關心苗栗警方與金融單位聯手打詐情形，目前已知有知名電子公司在移工離職後，逕行註銷其帳戶和電話號碼，鍾東錦肯定企業的用心，亦鼓勵其他企業單位在移工離職後，註銷其帳戶和電話，避免淪為詐騙集團詐財工具。

    治安會報中，由苗栗警察局長王森瑒簡報縣內當前治安情勢分析與策進作為，刑案類發生比較分析指出，最新一期發生數仍以詐欺428件最高，竊盜207件次之，警局已持續要求所屬全面加強防制策略。

    鍾東錦關心歹徒匯款與當面取款方式的多寡，金融機構機警成功阻詐的情形，對於績優金融機構或警察單位，將給予獎勵。

    此外，部分外籍移工離職後，竟將金融單位的帳戶賣給詐騙集團，牟取不法利益，其後果卻成為不肖集團詐騙民眾錢財的幫兇；目前已知有知名電子公司在外勞離職後，逕行註銷其帳戶和電話號碼，可杜絕無窮的後患。

    鍾東錦指示苗縣府勞工及青年發展處與警察局主動出擊，鼓勵一些大量雇用移工的企業也能比照辦理，攜手守住鄉親老本。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播