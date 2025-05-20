避免成詐團幫兇 苗縣鼓勵企業移工離職後註銷帳戶

避免成為詐團詐騙民眾錢財的幫兇，苗栗縣長鍾東錦在治安會報中，鼓勵企業在移工離職後註銷其帳戶及手機號碼。（圖由苗栗縣政府提供）

2025/05/20 16:53

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府今（20）日召開治安會報，苗栗縣長鍾東錦關心苗栗警方與金融單位聯手打詐情形，目前已知有知名電子公司在移工離職後，逕行註銷其帳戶和電話號碼，鍾東錦肯定企業的用心，亦鼓勵其他企業單位在移工離職後，註銷其帳戶和電話，避免淪為詐騙集團詐財工具。

治安會報中，由苗栗警察局長王森瑒簡報縣內當前治安情勢分析與策進作為，刑案類發生比較分析指出，最新一期發生數仍以詐欺428件最高，竊盜207件次之，警局已持續要求所屬全面加強防制策略。

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鍾東錦關心歹徒匯款與當面取款方式的多寡，金融機構機警成功阻詐的情形，對於績優金融機構或警察單位，將給予獎勵。

此外，部分外籍移工離職後，竟將金融單位的帳戶賣給詐騙集團，牟取不法利益，其後果卻成為不肖集團詐騙民眾錢財的幫兇；目前已知有知名電子公司在外勞離職後，逕行註銷其帳戶和電話號碼，可杜絕無窮的後患。

鍾東錦指示苗縣府勞工及青年發展處與警察局主動出擊，鼓勵一些大量雇用移工的企業也能比照辦理，攜手守住鄉親老本。

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