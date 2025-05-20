瑞芳老婦失聯17小時 警徹夜協尋在草叢中尋獲

警方成功尋回趙老太太。（記者吳昇儒翻攝）

2025/05/20 15:39

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市瑞芳區一名趙先生昨日深夜10時許，跑到瑞芳派出所報案指出80多歲的老母親吃完早餐後就失聯，因罹患慢性疾病，擔心她發生意外，懇請警方協助尋找。警方第一時間調閱周邊監視器，並通報鄰近派出所協尋，卻未見老婦行走於馬路上的影像，擔心她往路旁草叢走去。今日一早，天色剛亮馬上在其住所周邊尋找，成功尋回老太太。

瑞芳所值勤警員莊迦翔第一時間受理報案後，依規定將老婦人資料輸入失蹤人口系統，同步展開監視器作業，通報鄰近派出所協助查找。

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警方最後在瑞芳區逢甲路的附近，發現趙老太太的身影，但之後卻未出現在附近主要幹道口，判斷其極可能誤入附近草叢或山坡區域。

由於事涉高齡長者走失，時值夜晚且地形複雜，警方不敢鬆懈，副所長吳界元隨即召集警員楊沛盛、莊迦翔等人組成搜尋小組，研判趙女可能行進的路線。經分析地理位置與以往類似案例，搜索人員將範圍聚焦於逢甲路一帶荒野區域，計畫清晨天亮後擴大地毯式搜尋。今早，在逢甲路325號旁草叢內發現老婦人，但因長時間未進食與曝曬造成脫水與虛脫。警員即刻協助其補充水分，同時通報救護車將其送往瑞芳礦工醫院救治，初步評估無明顯外傷，幸運地及時脫困。

趙婦被尋獲時神情虛弱，眼神卻充滿對警方的感激；在旁陪同的家屬一度哽咽，頻頻向員警道謝：「還好你們沒有放棄，真的太感謝了！」

救護人員協助查看老婦人的身體狀況，所幸並無大礙。（記者吳昇儒翻攝）

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