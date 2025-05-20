桃園4間土地公廟遭縱火 醉漢落網酒醒後認了

桃園市後站地區的4間土地公廟接連遭到縱火。（記者余瑞仁翻攝）

2025/05/20 15:48

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市桃園區後站地區去年11月，接連發生4起土地公廟、路邊圍籬遭到縱火，警方調閱周遭監視器影像追查，鎖定39歲張姓男子涉案，逮到人時發現他渾身酒氣；桃園地檢署偵辦時，張男坦承酒後行為失控，先到1家土地公廟偷走供桌抽屜內的手套後四處縱火，檢方依竊盜、公共危險罪嫌將他起訴。

檢警調查，張男去年11月14日晚間10時54分許，酒後闖入桃園區林森路福德寺內先偷走供桌抽屜內的手套後離去，隨即騎著紅色自行車前往附近仁德宮內，以打火機點燃經書，燒燬寺廟內塑膠隔板、香爐等物。

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張男接著前往附近南豐二街以打火機燒路邊圍籬帆布，又到介新街、陽明五街口豐林祠及陽明九街寶山寺等處縱火，手法都是以打火機燃燒大把線香、油燈、桌子、水管等雜物，造成廟宇物品嚴重毀損；消防人員獲報到場滅火，事後警方調閱監視器影像鎖定張男循線逮捕到案，並在他身上查扣2個打火機、紅色腳踏車1輛及手套1雙，警詢後移送桃園地檢署偵辦。

檢方調查時，張男坦承竊盜及縱火等犯行，對於醉後失控行為後悔不已，檢察官依桃園市消防局火場鑑識報告、現場照片與監視器畫面截圖等證據，認定張男犯行，偵結依竊盜、放火燒燬住宅建築物以外他人所有之物罪嫌將張男提起公訴。

桃園市後站地區的4間土地公廟去年11月14日深夜接連遭到縱火，現場供桌被燒毀、一片狼藉。（記者余瑞仁翻攝）（記者余瑞仁攝）

土地公廟遭縱火。（記者余瑞仁翻攝）

土地公廟遭縱火，現場一片狼藉。（記者余瑞仁翻攝）

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