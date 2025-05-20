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    首頁　>　社會

    毒駕連環撞5人還肇逃 法官判刑1年10月

    基隆地院審結，依觸犯公共危險、肇事逃逸等罪，判處林男1年10月徒刑。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院審結，依觸犯公共危險、肇事逃逸等罪，判處林男1年10月徒刑。（記者吳昇儒攝）

    2025/05/20 15:27

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子林瑞傑在基隆友人家中施用安非他命後駕車上路，行經七堵區時，撞上謝男騎的機車，造成2人受傷，林男竟肇事逃逸。逃亡過程中，又撞倒2輛機車導致3人受傷，最後謝男車輛則卡在分隔島，警方當場逮人。基隆地院審結，依觸犯公共危險、肇事逃逸、過失傷害等罪，判處林男1年10月徒刑。

    檢警調查，林男是於前年8月4日晚間，在友人家中施用安毒後，控車能力、注意力均較平常狀況薄弱，先是撞倒騎乘機車的謝男2人，未停車察看，卻加速往基隆市區逃逸。過程中又撞上胡、李、張等3人，導致3人全身多處擦、挫傷及骨折。而林男的車也因撞擊分隔島無法繼續行駛。

    警方獲報到場，將他帶回偵詢，並徵得其同意採尿送驗，結果顯示安非他命反應成陽性，確認有毒駕情形。

    法官認為，林男明知吸毒會影響身心狀態，卻仍開車上路，造成5人受傷，且肇事逃逸，已經觸犯公共危險、肇事逃逸、過失傷害等罪，分別判處4到8個月不等徒刑，不得易科罰金部分應執行1年2月；得易科罰金部分，應執行有期徒刑8月。

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