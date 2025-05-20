京華城案苗博雅作證 沈慶京律師詰問頻遭反殺

台北地方法院審理京華城案，20日召開審理庭，提訊前台北市長柯文哲與威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗等4名被告，並傳喚台北市議員苗博雅（見圖）出庭作證。（記者廖振輝攝）

2025/05/20 14:50

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理台北市前市長柯文哲等人涉嫌京華城容積率等案，今日傳喚社民黨台北市議員苗博雅出庭作證，威京集團主席沈慶京的律師廖威智詰問時，質疑苗博雅質詢京華城案的動機是為了反對政治立場不同的柯文哲，苗博雅反擊指稱，市議員是她的工作，容積率是市民的公共財，守護市民的財產，雙方詰答過程中，廖的提問頻頻遭苗博雅「反殺」。

廖威智先詢問苗博雅有沒有通過律師高考、有無在地政事務所或市政府工作過？苗博雅回稱都沒有，廖接著質疑苗的專業性，苗回稱她已擔任7年市議員，具備市議員的專業。

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廖再問苗平日接到民眾陳情後是否會盡力幫民眾解決問題？苗博雅說她處理超過7000件陳情案，一向是依「法、理、情」在能力範圍內協助民眾，先看訴求是否合法、政策觀點是否合理，若都過關，再依市議員權限範圍提供協助，服務處也有提供的法律諮詢服務，給予陳情民眾建議，例如不識字的弱勢民眾申請低收入戶，但若資格不符，也沒辦法硬辦。

廖威智接著引至京華城案，詢問苗知不知道京華城案也是民眾陳情案，苗反問「你是說沈慶京向柯文哲陳情嗎？」苗說她於2021年11月11日質詢柯文哲關於京華城案時，不知道京華城是陳情案，也不知道同年3月10日有一場市長與議員座談會（便當會），直到她去年加入市議會調查小組後才知道是陳情案件。

廖威智並主攻苗博雅的質詢動機，拿出疫情期間的一篇訪問王必勝的報導，指出高端疫苗會議也未公布各個委員的發言內容，廖認為苗博雅於京華城案質詢要求市府都委會開會應公開透明、公布個別委員發言意見，但對於高端疫苗的審查，苗博雅的臉書卻未發文加以批評，認為苗是為了打擊政治立場不同的柯文哲，才主張都委會研議京華城案要公開透明。

苗博雅回稱，議員是她的工作，職責是監督市府、守護市民的公共財、不能平白無故送容積給財團，而公開透明一向是柯文哲政見，她是在督促柯文哲落實政見，至於她個人臉書的意見評論，本來就是想評論什麼就評，沒規定每件時事都要評論，否則1天就算有72小時也不夠用。

苗博雅說，京華城案的癥結點在於，京華城既不是都更、也不是危老建築，市政府沒提出法條，僅憑韌性、宜居、智慧城市等虛無的條件，就憑空創設容積獎勵，大方、免費送給京華城。

廖威智提出台北市都市計畫施行自治條例第25條規定「都市計畫地區內，市政府認為土地有合理使用之必要時，得擬定細部計畫規定地區內土地及建築物之使用」，主張這就是市府給予京華城容積的法源依據，但苗博雅秒打臉指出還要遵守其他法令，例如「台北市土地使用分區管制條例」規定，「商三」的容積上限就是560%；廖威智反駁說「妳不要偷換概念，我的問題和商三無關」，苗博雅反問「難道京華城不是商三嗎？」

廖威智再問，其他縣市對於容積獎勵都有設立20%上限，唯獨台北市沒有相關規範，也就是容獎沒有上限。

對此，苗博雅直言，律師對此顯然理解錯誤，台北市的容獎有天花板，其規定就在土地使用分區管制條例的附表，天花板也可依同條例第80條、80-1至80-5條予以突破，而其他法令諸如都更、危老，也可另行給予容獎，前提是要有明確的法律授權，而非像京華城一樣，憑空創設容獎給予容積。

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