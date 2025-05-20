「最美董座」徐培菁控檢察官「撩妹」 中檢：將迅速查明事實

有「最美董座」之稱的徐培菁，指控檢察官偵訊時有性騷擾「撩妹」之語，台中地檢署已經調查釐清中，圖為她去年底開庭情景。（資料照，記者張瑞楨攝）

2025/05/20 15:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕前刑事局三線二星警政監林明佐被台中地檢署起訴指控，接受「百億總裁」之稱的九州集團總裁陳政谷，以及有「台灣最美董座」之稱的徐培菁供養，與博弈集團勾結當「內鬼」，林與徐2人並同居於台中市，徐培菁於此案也被起訴，但她卻向週刊指控，偵辦此案的檢察官張時嘉性騷擾她，甚至有索賄與「撩妹」等不當暗示，對此，中檢今天回應說，為求慎重，中檢已於今日啟動調查程序，釐清並還原偵訊過程，迅速查明事實真相，對外公布，以昭公信。

徐培菁向週刊爆料說，自己於2023年於檢方偵訊時，承辦檢察官張時嘉曾於偵查庭之中，以不當語氣詢問她，與案情無關的私人問題，甚至有暗示曖昧之語，包括「我很想私下與妳成為朋友」，以及「妳為什麼幫陳政谷奔走？妳也沒有拿錢來給我啊！」，另外，也詢問她與前夫之私事，「妳為何和妳的前夫離婚？」。

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徐培菁強調，她感受到檢察官是在「撩妹」，或是暗示要索賄，甚至最後一次偵訊時還說，「這是我最後一次看到妳！」，語帶曖昧，她已經向台中地方法院聲請調閱偵訊光碟，希望檢方與法院重視且依法究責。

對此，台中地檢署指出，本署為求慎重，已於今日啟動調查程序，釐清並還原偵訊過程，確認有無受訪人（徐培菁）所說的相關內容，迅速查明事實真相，對外公布，以昭公信。

徐培菁之前曾是媒體記者，之後曾任中華民國電競運動協會理事長、台灣電競聯盟董事長，有「台灣最美董座」之稱。

至於徐培菁涉案部分，中檢起訴指控，林明佐涉嫌接受有「百億總裁」之稱的九州集團總裁陳政谷，以及陳政谷的女幹部徐培菁等人的賄賂，於台中市警局刑事警察大隊大隊長任內，涉嫌把偵查機密，洩密給陳政谷與徐培菁等人，林與徐並從2022年10月起同居，徐並匯款20萬元給林零花，以每月8萬200元，租用市價462萬元的Range Rover Sport P400給林免費使用，林調任刑事局警政監後，又每月花8萬7000元租「新美齊酒店式公寓PARK 259」套房給林，堪稱是長期供養林明佐，檢方指控林明佐共有4451萬餘元來源不明財產，但林僅承認其中的2117萬元是不明來源財產，其餘則是向徐借得。

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