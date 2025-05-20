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    三峽車禍事發地堆滿鮮花零食 老翁插三炷香跪拜致意

    事發地對街的公園已堆滿鮮花與零食。（記者陳奕劭攝）

    事發地對街的公園已堆滿鮮花與零食。（記者陳奕劭攝）

    2025/05/20 14:42

    〔記者陳奕劭／新北報導〕三峽區北大國小旁昨天（19日）下午發生重大車禍，一台自小客車失控暴衝，造成3死12傷的悲劇，其中有2名學生與1名家長不幸死亡。事發後，許多學生家長民眾前往事發地獻花獻零食致哀，由於物品過多，鮮花與零食已移至對街的公園。一名老翁也前來插三炷香，並跪拜悼念，他說自己只是盡一份心力。

    今天上午民眾、家長、小學生、國中生特地前往事發地路口，獻上鮮花與零食，隨著時間一久，鮮花與零食快將路口堆滿，經北大國小校方同意後，眾人將鮮花與零食移動到對街公園擺放，讓民眾有更充足的空間悼念。

    北大國小校長劉文章表示，因考量交通安全，避免阻礙行人通行，剛剛與里長討論後，認為紀念物移到公園會比較安全。

    劉文章說，車禍大家都不樂見，昨天校內很多師生家長都目睹車禍的情形，校方已針對老師與學生心理輔導，今天早上已針對全校宣導交通安全，要讓學生快樂學習、平安回家。

    一名老翁在對街公園旁草坪插3炷香，隨後來到鮮花與零食堆前跪拜十數秒，吸引眾人目光，這名不具名老翁強調，他只是盡一份心力。

    老翁在事發地跪拜。（記者陳奕劭攝）

    老翁在事發地跪拜。（記者陳奕劭攝）

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