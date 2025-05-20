消防署發表救護技術員教科書 邀日本3專家強化國際交流

揭書儀式的貴賓（從左至右）為亞東醫院急診醫學部主任蔡光超、國醫藥大學附設醫院主任陳維恭、台北長庚醫院院長黃集仁、林堉璘宏泰基金會董事長陳彥玲、消防署蕭煥章署長、瀚邦基金會董事長曾黃麗明、衛福部副司長劉玉菁、亞洲大學附屬醫院主任鍾侑庭。（消防署提供）

2025/05/20 15:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕消防署今（20）日上午舉行「救護技術員教科書及教學用緊急醫療救護單項技術操作手冊新書發表會」，介紹新版教材重點內容及編撰成果，展現我國在到院前緊急救護教育訓練上的積極作為，同時邀請日本救護醫療領域的3位重量級專家，強化與國際接軌的努力。

消防署表示，本次教材能順利完成編印，要特別感謝林堉璘宏泰公益信託的大力支持，提供經費挹注，使教材內容更加完善，而今天特別邀請東京消防廳救急部長永野義武、救急醫務課長塚田信隆及東京都醫療品質管理協議會會長横田裕行，促進台日在緊急醫療救護制度與教學資源方面的專業合作。

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消防署指出，本次教材修訂是根據衛生福利部於2024年5月15日修正並於2025年1月1日正式施行的《救護技術員管理辦法》為基礎，結合最新實證醫學成果，全面更新救護技術員訓練教材內容，提供消防人員最貼近實務的教學資源，同時也同步申請國際標準書號（ISBN），為未來出版品的國際交流奠定堅實基礎。

消防署表示，新版「救護技術員教科書」共分為18章，內容全面更新，並特別新增6大核心章節，包括：緊急醫療救護職業安全、到院前5級檢傷概論、長者緊急醫療救護、行為急症、團隊資源管理（TRM）以及戰術緊急傷患救護（TECC）。

此外，因應各級救護技術員救護能力的提升，「教學用緊急醫療救護單項技術操作手冊」也同步升級，新增多項實作技術，包括：1、初級救護技術員可執行血糖測試、呼吸道抽吸、12導程心電圖使用，2、中級救護技術員新增骨針注射、ETCO2監測、協助使用支氣管擴張劑、腎上腺素自動注射筆。

消防署強調，救護技術員是到院前緊急救護的第一線守護者，未來將持續強化專業教育訓練，同時擴大社會大眾對緊急救護的認識與參與，讓「全民皆可急救」成為社會共識。

消防署今（20）日上午舉行「救護技術員教科書及教學用緊急醫療救護單項技術操作手冊新書發表會」。（消防署提供）

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