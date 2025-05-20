三峽車禍現場傷感追思角 民眾送乖乖、金莎、手搖飲

新北市三峽北大國小傳出重大傷亡車禍，案發現場追思角今天一早，堆滿各界送來的追思物品，無限感傷。（記者吳仁捷攝）

2025/05/20 14:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽北大國小通學巷19日下午傳出重大傷亡車禍，余姓老翁駕車高速衝撞，釀成3死13輕重傷，自己也命危，檢警完成現場採驗後，昨晚以水車掃街、淨空路面，從案發後19日晚間起，開始有人到現場人行道石椅上獻花，今天一早，不少民眾自發性帶來乖乖、金莎、手搖飲等年輕學生愛吃的零食、飲料，前來追思，現場充滿哀傷肅穆氣氛。

一名高中應屆畢業生，騎機車搭載女友，特地從新北市樹林區前來，他獻上乖乖，默默鞠躬，他透露，跟女友知道三峽發生意外，直覺想帶些什麼過來，雖然不認識他們，但對他們的遭遇感到傷悲，希望能藉追思表達心意，讓他們到天上當天使。

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整個不到2坪的人行道一隅，上午短短2小時就堆滿各界送來的追思零食、巧克力、花束與卡片，甚至帶來手搖飲，陸續有人送上追思品，讓途經者無限感傷，希望亡者安息、傷者早日康復，撫平車禍帶來的傷痕。

新北市三峽北大國小傳出重大傷亡車禍，案發現場追思角今天一早，堆滿各界送來的追思物品，無限感傷。（記者吳仁捷攝）

新北市三峽北大國小傳出重大傷亡車禍，案發現場追思角今天一早，堆滿各界送來的追思物品，無限感傷。（記者吳仁捷攝）

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