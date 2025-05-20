今天不種「美人腿」！埔里農夫染毒當藥頭 警攻堅「當機」落網

警方當場逮捕涉嫌販毒謝男。（警方提供）

2025/05/20 15:03

〔記者許國楨／台中報導〕南投縣謝姓男子務農，在埔里種植俗稱「美人腿」的茭白筍，因染上毒癮後被上游藥頭吸收，開始經營暗黑副業販毒，台中市刑警大隊獲報收網時，因謝住處有1.5公尺高圍牆，警方翻牆進入攻堅，發現謝正在屋內吸毒處於「當機」恍神狀態，當場人贓俱獲，全案檢方也在近日偵結起訴。

台中刑大偵五隊長李嘉興今天說明案情指出，該隊去年9月間溯源毒品案件，追查南投縣埔里地區毒品源頭，發現綽號「阿喜」藥頭涉販毒重嫌，經分析情資，「阿喜」真實身分是務農的61歲謝姓男子，平日看似樸實地在田間種植茭白筍，卻因染上毒癮多年，為籌措毒資被上游販毒集團吸收，鋌而走險成為藥頭。

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謝男與藥腳間透過通訊APP聯繫，選在偏僻鄉間小路交貨，意圖規避查緝，檢警去年底完成蒐證後，前往抓人，但行動當天，警方抵達謝男住處時發現圍牆高達1.5公尺，擔心打草驚蛇讓他銷毀毒品，果斷決定直接「翻牆攻堅」，衝入屋內瞬間，只見謝男正處於施用毒品後的恍神狀態，眼神呆滯、行動遲緩。

警方當場逮人並查扣3包海洛因（重3.82公克）、4包安非他命（重9公克）、電子磅秤、吸食器、針筒及聯絡手機等證物，毒品市價約2萬多元，警詢後將謝男及6名藥腳一併移送南投地檢署法辦，檢方聲押謝獲准，全案也在近日偵結起訴。

台中市刑大大隊長李明道呼籲，海洛因、安非他命為管制第一、二級毒品，嚴重影響健康，請民眾珍惜生命，遠離毒品，切勿因一時好奇以身試法、試毒。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查扣的海洛因及安非他命毒品。（警方提供）

警方查扣毒品、電子磅秤、吸食器、針筒及聯絡手機等證物。（警方提供）

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