台南天乾物燥 雜草起火延燒建案銷售中心

台南安南區九份子地區今天中午發生火警，疑雜草起火延燒建案銷售中心。（民眾提供）

2025/05/20 14:03

〔記者王捷／台南報導〕台南市安南區九份子地區今中午傳出火警，位於九份子大道與永續路交叉口的建案銷售中心旁，疑似有雜草遭縱火或自燃起火，火勢迅速延燒至銷售中心的臨時建物，現場冒出大量濃煙，消防局獲報後立即出動大批人車搶救，所幸火勢及時控制，未造成人員傷亡。

消防局指出，上午11時28分接獲民眾報案，指稱安南區九份子大道附近有火煙冒出，疑似是空地雜草起火，轄區消防人員迅速出動，共派遣23輛消防車、44名消防及警義人員趕赴現場搶救。11時39分第一梯次人車抵達後，發現火勢已從空地延燒至緊鄰的銷售中心臨時建築，立即展開布水線壓制火勢。

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火場初期由安南02小隊長擔任現場指揮官，之後由消防局第六大隊副大隊長接手指揮火場作業。經過警消20多分鐘努力灌救，至12時05分成功控制火勢，12時15分全面撲滅，現場無人受困亦無人傷亡。

火警除影響銷售中心部分設施外，未波及鄰近住宅區，但消防局仍不敢大意，現場同步通報台南市政府局內主管長官、110、區長、自來水公司、台電公司、環保局及欣南瓦斯等單位，配合確認水電及瓦斯安全，防止復燃或次生災害。

初步研判，起火點為銷售中心旁空地的雜草區，詳細起火原因仍待火調人員後續調查釐清。當地居民表示，該處空地平時雜草叢生，近期天氣乾燥，若有火源靠近極易引發火勢，盼相關單位儘速釐清原因並加強巡查，以免再度發生類似事件。

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