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    嫌救護車鳴笛刺耳丟汽油彈又因室友占用廁所持剪刀攻擊 桃園莽男判刑

    桃園市59歲蕭姓男子只因嫌救護車鳴笛聲刺耳，持汽油彈丟擲林口長庚醫院急診室門口，又因室友占用廁所而持剪刀攻擊。桃園地院審結依公共危險、傷害罪將他判刑。（記者余瑞仁攝）

    桃園市59歲蕭姓男子只因嫌救護車鳴笛聲刺耳，持汽油彈丟擲林口長庚醫院急診室門口，又因室友占用廁所而持剪刀攻擊。桃園地院審結依公共危險、傷害罪將他判刑。（記者余瑞仁攝）

    2025/05/20 14:54

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市59歲蕭姓男子不滿救護車鳴笛聲刺耳，去年12月28日晚間於林口長庚醫院急診室門口朝救護車丟擲汽油彈；猶如吃了火藥，當晚他返回租屋處時又因鄭姓室友占用廁所太久，持剪刀猛刺廁所門，室友開門求饒仍持續攻擊，室友負傷奪刀求援，警方獲報到場將他逮捕送辦。桃園地方法院審理後，今（20）日依妨害公眾往來安全罪及傷害罪將蕭男分別判處10月、5月徒刑。

    判決指出，蕭男於去年12月28日晚間8點多行經桃園市龜山區林口長庚醫院急診室門口，僅因不滿搭載病患的救護車鳴笛聲音過於刺耳，用一只塑膠袋包裹汽油，以煙蒂點汽油後朝救護車經過的路面丟擲，所幸汽油未引燃未釀成傷害，但誇張行為仍引起現場一片混亂。

    蕭男返回龜山區租屋處後，當晚10點多因鄭姓室友使用廁所多時，他不耐久候而持剪刀猛刺廁所門，鄭男驚恐開門下跪求饒，蕭男仍不罷休持剪刀攻擊，鄭男負傷奪下剪刀跑下樓求救，蕭男又拿出水果刀持續追趕，所幸警方獲報迅速趕抵現場將蕭男制伏送辦。

    案經桃園地檢署偵結依公共危險、傷害等罪嫌將蕭男起訴。桃園地院審理認為，蕭男犯案前即有放火、傷害等前科，卻再只因認為救護車聲音刺耳、同住室友占用廁所過久，即對救護車丟擲汽油彈、持剪刀攻擊室友，其犯行極具危險性。法官審酌蕭男犯罪動機、情節及所生危害等，審結依妨害公眾往來安全罪判處有期徒刑10月，傷害罪判處有期徒刑5月、得易科罰金。可上訴。

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