三峽車禍》78歲駕駛未脫險境需2次手術 2女童仍治療中

檢察官（左）、法醫（右）於中午12時許與洪姓家屬相驗。（記者羅國嘉攝）

2025/05/20 14:15

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁昨天（19日）下午發生重大車禍，78歲余姓駕駛不明原因衝撞多名路人，釀成3死12傷悲劇。事發後有4名傷患送往亞東醫院，亞東醫院外科部創傷科主任林恆甫表示，其中一名40歲洪姓女子經搶救後仍宣告不治，其它三名仍持續治療中，其中駕駛仍意識不清，尚未脫離險境，生命跡象不穩定，需要第二階段手術。

車禍發生後，有4名傷患送到板橋亞東醫院，林恆甫表示，由於昨日一名40歲洪姓女子到院前已無生命跡象，經搶救仍於晚間7時許宣告不治；目前在院內仍有3名傷者治療中。其中78歲余姓男駕駛，當下送院發現腸道多處破裂，情況危急與嚴重，經過治療後，相對情形雖比較好，生命跡象仍不穩定，需要階段性手術，目前意識不清醒，仍住在加護病房未脫離險境。腸道手術將由他親自帶領。

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林恆甫指出，至於兩名孩童部分，一名15歲陳姓女童送院發現有手腳手腳撕裂傷、多處挫傷，疑似肘韌帶受傷，及創傷後壓力症候群（PTSD），目前已完成手術，病況穩定，轉入病房繼續治療，女童仍須其他專業團隊的心理支持；另名14歲劉姓女童送院後發現右大腿骨折，伴隨嚴重嘴唇撕裂傷合併口內出血與頭皮剝離，並懷疑踝關節受損，目前已經完成傷口縫合，仍在加護病房評估觀察，下一階段將處理骨折，朝穩定的方向進行。

對於記者追問「余姓駕駛是否疑似因心臟疾病而釀災？」林恆甫表示，病患本身有無心血管或腦部上面的問題，今天有做詳細的檢查，檢查的結果涉及很多事情沒有辦法預判，仍繼續觀察當中。此外，稍早約中午12時許檢察官、交大鑑識小組、三峽偵查隊到亞東明鴻殯葬服務處，與洪姓家屬進行相驗，並於12時50分許相驗結束。

事發後有4名傷患送往亞東醫院，亞東醫院外科部創傷科主任林恆甫表示，其中一名40歲洪姓女子經搶救後仍宣告不治，其它3名仍持續治療中，其中駕駛仍意識不清，尚未脫離險境，生命跡象不穩定，需要第二階段手術。（記者羅國嘉攝）

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