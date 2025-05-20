台商被控招待彰化里長遊中國 要求票投侯友宜二審仍無罪

台商被控招待彰化縣和美鎮部分里長與眷屬遊中國，要求票投國民黨侯友宜二審，高等法院台中分院二審今天仍判決無罪。（記者張瑞楨攝）

2025/05/20 15:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕2023年11月總統大選期間，喧騰一時的彰化縣和美鎮里長蔡東穎等里長及其眷屬18人，接受台商鄭清東招待到中國東莞旅遊，並與「東莞市黃江鎮副鎮長蕭岱彤」聚餐，彰化地檢署依反滲透法、總統副總統選舉罷免法起訴鄭清東與蔡東穎，彰化地院卻認為無法證明鄭受中國「統戰辦黃主任」指示，也無法證明2人期約賄選而判無罪，彰化地檢署上訴二審，高等法院台中分院今天（20日）駁回，維持無罪判決。

判決書指出，彰化地檢署起訴指控，在中國經營房地產事業的台商的鄭清東，2023年11月總統大選期間，接受中國「統戰辦黃主任」委託、指示及資助，免費招待台灣選民到中國旅遊，且限定團員身分，需以彰化縣和美鎮具有政治影響力的里長與親友，他於2023年11月18日至23日，與彰化縣和美鎮里長蔡東穎，招攬選民18人組團赴大陸地區東莞旅遊，其中有8名里長（含蔡東穎），2名社區發展協會幹部與眷屬，並由鄭清東支付全部旅遊費用，每人約新台幣2萬元；總計招待出遊金額為36萬元。

請繼續往下閱讀...

檢方指控，上述旅行團出發前，成立LINE「東莞旅遊」群組，鄭清東並於11月11日傳送訊息予被告蔡東穎：「煩請傳至群組投侯柯配的票，謝謝」，蔡東穎回覆「我們這裡面的人都是投票給侯友宜的」，與接受旅遊的里長及其家屬，約定於總統選舉時支持國民黨總統候選人侯友宜。

鄭清東於11月18日上午在LINE「東莞旅遊」群組上，向團員預告當天晚宴有「東莞市黃江鎮副鎮長蕭岱彤」跟大家聚餐，11月18日當晚，鄭清東所經營的御寶酒店內，除該副鎮長蕭岱彤外，另有黃江鎮副書記林沛堅等中共政權官方人員陪同用餐，11月20日上午出遊時，鄭清東在遊覽車上持麥克風向所有團員表示，他本身為警察退休，侯友宜是警察出身，請支持侯友宜；另於同日晚上8時許，鄭清東於晚宴敬酒時，又要求團員支持國民黨總統候選人侯友宜，彰檢依總統副總統選舉罷免法、反滲透法起訴鄭清東；蔡東穎依刑法投票受賄罪起訴。

鄭清東全盤否認上述指控，辯稱在中國經營房地產，有一商城要招商，問蔡東穎有沒有興趣來看看，可以邀幾個朋友由他招待，跟政治完全沒有關係；蔡東穎也堅詞否認收賄犯行，辯稱與里長們成團出遊，跟總統選舉沒有關係等語。

彰化地院審理時，陳姓女證人（出遊團員）於偵查時說，晚宴出席的人，有黃江鎮副鎮長蕭岱彤跟黃江鎮書記林沛堅，只有說歡迎台灣同胞來到東莞，鄭清東也有公開告訴團員，他本人於總統大選他支持候選人侯友宜，希望大家也能夠支持侯友宜，但她於審理時改口說，鄭清東沒有說總統大選會支持侯友宜，也沒有拜託大家投票支持侯友宜。

另外，王姓等證人則說，鄭清東只有說自己之前是警察，所以比較支持警察，但沒有特別說要支持何特定候選人，也沒在公開場合說要支持誰。

法官認為，證人證述前後不一，且無充分證據顯示，鄭清東受中國「統戰辦黃主任」委託，鄭清東等人接受招待至東莞旅遊的時間在總統大選前，時機甚為敏感，但檢察官提出的證據，尚不足以證明兩人有罪，據此判決無罪，至於二審判無罪理由，高等法院台中分院尚未說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法