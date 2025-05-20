行車糾紛爆氣？苗栗男持西瓜刀下車 警依恐嚇罪嫌追查

苗栗縣苗128線銅鑼鄉中平村路段，昨（19）日傍晚5點許發生用路人疑似行車糾紛，1名汽車駕駛憤而持西瓜刀下車。（擷取臉書我是頭份人）

2025/05/20 13:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗128線銅鑼鄉中平村路段，昨（19）日傍晚5點許發生用路人疑似行車糾紛、1名自小客車男駕駛憤而持西瓜刀下車恐嚇案件，被民眾po網。對此，轄區苗栗警分局今天表示，尚未接獲報案，但已調閱周邊路口監視器影像以車追人，依恐嚇罪嫌偵查中。

有網友於昨晚在臉書社團「我是頭份人」張貼短影音，並表示「銅鑼中興工業區、台72線路段，疑似行車糾紛亮西瓜刀恐嚇案件，提醒用路人小心。」

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依據影像顯示發生時間為5月19日下午5時許，一輛銀色自小客車駕駛於銅鑼中興工業區旁的台72線與苗128線，於車陣中手持西瓜刀由前方車輛走回車內，被後方車輛駕駛錄影。

苗栗警分局表示，分局雖尚未接獲報案，仍立即指派轄區銅鑼分駐所及偵查隊展開調查，經調閱周邊監錄影像以車追人，目前已掌握持西瓜刀下車的駕駛身分，將積極查緝到案後依恐嚇罪嫌偵辦。

苗栗警分局呼籲，駕駛人應確實遵守交通規則以維護用路人安全，遇由糾紛應尋求正當途徑解決，不可有過激或違法行為，一經發現不法行為，將依法究辦。

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