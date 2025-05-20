詐騙車手栽了！女運將載客嗅出端倪 記下特徵報警逮人

女運將說，日前載到2名客人感覺並不熟識，其中1人還不會說中文，卻在後座狂數鈔票，因此感覺是載到詐騙車手，於是記下2人特徵報警 。（記者陸運鋒翻攝）

2025/05/20 13:04

〔記者陸運鋒／新北報導〕詐騙集團無所不在，為強化全民防詐觀念，警政署自今年4月起啟動「百斬計畫」，鼓勵民眾主動檢舉詐騙車手，經查證屬實並協助警方成功逮捕者，將核發最高5萬元獎金，其中，新北市一名計程車女運將，載著2名車手前往目的地時，因在車上交付款項且感覺並不熟識，隨即記下2人特徵通報警方逮人。

新北市刑事警大隊今召開記者會表示，詐騙車手為詐騙集團金流轉運關鍵，常在超商、銀行及郵局提款機前活動，尤其在傍晚5時至深夜11時最為活躍，民眾如發現車手常見行為特徵，提高通報意識，即可增加車手被查獲的機會。

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女運將今現身時說，從業至今已30幾年時間，由於想要讓乘客感受最好的服務，所以時常觀察周邊所有事物，上月在新北市載到一名男子，但他非常緊張，連地址也報錯，接著第2人上車後也不會講中文，卻在後座狂數鈔票，因此感覺是載到詐騙車手，於是記下2人身高、體型，抵達目的後報案告訴警方特徵，將2人逮捕。

警方分析面交車手常見可疑行為，包括「長時間於ATM前講電話，疑似接收遠端指令」、「頻繁更換提款卡、短時間內連續提領大額現金」、「行動急促、頻繁張望」等。

新北市刑警大隊統計，今年4月全國及新北市發生最多的詐騙手法均為「假投資」，占整體案件26%，而在假投資案件中，「當面交付」的金流模式較3月攀升，為因應面交車手上升趨勢調整策略，查獲人數從2023年344人、2024年412人、2025截至4月已高達628人，創下歷年同期新高。

新北市警察局指出，市民朋友的警覺行動是打詐最強助力，無論是立即通報可疑行為、還是上網填報資訊，皆是守護社會安全的重要一環。

女運將察覺2名車手並不熟識，且在計程車上交付數萬元現金及數張提款卡，通報警方逮捕2人。（警方提供）

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