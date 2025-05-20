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    首頁　>　社會

    三峽車禍肇事翁仍昏迷 運安會及警方勘驗將調查車況

    運安會及警方鑑識人員今早對肇事車輛進行勘驗，同時拆解行車電腦等重要零件帶回分析，釐清肇事駕駛當時車況是否有異常 。（記者陸運鋒翻攝）

    運安會及警方鑑識人員今早對肇事車輛進行勘驗，同時拆解行車電腦等重要零件帶回分析，釐清肇事駕駛當時車況是否有異常 。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/05/20 12:34

    〔記者陸運鋒／新北報導〕78歲余姓老翁昨駕駛轎車，行經新北市三峽區北大國小旁時，不明原因衝撞多名學童及騎士，造成3死12傷慘劇，但余翁至今仍昏迷在醫院開刀治療，原因待查，而國家運輸安全調查委員會今早會同警方鑑識人員，前往樹林違規拖吊保管場勘驗肇事車輛，將釐清事故當時情況。

    據了解，為釐清事故原因是否與車輛有關，運安會人員與三峽分局警方，今早前往肇事車輛移至的樹林違規拖吊保管場，勘驗肇事車輛並拍照、採證，同時拆解行車電腦等重要零件帶回分析，以釐清肇事駕駛當時車況是否有異常，包含撞擊前的速度、油門等。

    警方調查，余翁昨下午4時許駕駛銀色豐田轎車，沿著國成街高速行駛闖過國光街口紅燈後，先擦撞3名機車及1名自行車騎士，再往前行駛300公尺，衝撞多名過馬路的三峽國中學生，最後再撞上復興路分隔島停下。

    由於余翁抽血檢驗並無酒精反應，迄今仍傷重昏迷，究竟是疾病導致暴衝或機械故障，還是有其他原因釀禍，仍待進一步調查釐清。

    警方及運安會人員勘驗肇事車輛。（記者陸運鋒翻攝）

    警方及運安會人員勘驗肇事車輛。（記者陸運鋒翻攝）

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