三峽重大車禍釀多人死傷 當地民眾發動集體哀悼

新北市三峽區北大國小旁昨下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因暴衝造成3死12傷的悲劇，當地民眾在熱議之餘，也有人發起集體哀悼行動，號召民眾今天下午4點前往事故現場附近獻花致意。（圖擷自臉書）

2025/05/20 13:05

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽區北大國小旁昨下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因暴衝造成3死12傷的悲劇，當地民眾在熱議之餘，也有人發起集體哀悼行動，號召民眾今天下午4點前往事故現場附近獻花默哀，也希望藉此送上一份集體的陪伴與支持，給那些目睹事件的孩子與家庭。

三峽區北大國小附近昨天下午發生重大車禍，駕駛自小客車的78歲余姓駕駛不明原因衝撞多名路人，釀成3死12傷悲劇，死者包含2名學生與1名家長，在網路也引發大量討論。

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在當地臉書社團「iBeta 愛北大」有許多發文討論該起事故，除了有人分享事故畫面，也有人起底余姓駕駛過往就曾違規以及危險駕駛。與此同時也有人發起活動，號召民眾在今天下午4點在國光街、國城街、復興路132巷交叉口一帶，一同參與哀悼。他也PO出圖片表示，可將獻花統一放置於一旁的花圃區，以免影響行人安全。

發起人在文中也提到，「一場突如其來的意外，讓整個三峽陷入悲傷。邀請大家一同前往事故現場，獻上一朵花、卡片，為逝者祈福，為傷者集氣，也為所有受驚的孩子與家庭，送上一份我們的關心與陪伴」、「這是一場不需要言語的聚集，只要你願意，只要你有心，請來。讓我們在花香中，陪他們走一段路。也願這座城市，在悲傷中學會更溫柔地守護每一個人」。

在發文底下雖有一些網友表達疑慮，擔心此舉是否會讓學童及附近住戶心裡產生陰影，但也有不少網友表示會前往獻花致意。發起人在回覆網友留言時也強調「獻花的不是花，是我們對創傷的集體回應」、「獻花，是讓悲傷被看見、情緒被承認、哀悼有出口。是讓我們知道：這件事，不是我一個人承受。而我們，也有能力一起記得、一起守護、一起改變。我們理解有人擔心現場秩序、情緒氛圍，所以我們會以安靜、短暫、不干擾的方式進行」。

新北市三峽區北大國小旁昨下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因暴衝造成3死12傷的悲劇，當地民眾在熱議之餘，也有人發起集體哀悼行動，號召民眾今天下午4點前往事故現場附近獻花致意。（圖擷自臉書）

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