三峽車禍國中女生仍昏迷 侯友宜赴土城醫院探視打氣

新北市長侯友宜（中）在醫院關心女學生的傷勢恢復情形。（記者翁聿煌攝）

2025/05/20 12:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜20日上午再赴亞東醫院、土城醫院和思主公醫院探視19日三峽重大車禍的傷者，其中三峽國中張姓女學生送到土城醫院搶救時已OHCA（到院前無呼吸心跳），經院方全力救治搶回一命，目前仍在加護病房觀察中，侯友宜進入加護病房，為小朋友加油打氣，也請託院方給予最好的醫療資源，盼張姓女學生能快康復。

侯友宜上午由土城醫院院長黃璟隆、衛生局長陳潤秋和教育局長張明文等人陪同下，探視三峽重大車禍的傷者，其中三峽國中的張姓女學生情況最為嚴重，到院前OHCA，昏迷指數3，腦水腫，胰臟破裂，在院方全力搶救下，恢復呼吸心跳，在加護病房持續觀察。

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侯友宜上午進入加護病房探視張姓女學生，待了半個多鐘頭，聽取院方的醫療說明，也安慰家屬，院方用最好的醫療資源照顧張姓女學生，據陪同探視人員指出，張姓女學生的狀況穩定，有進步，加上是年輕人，院方對她能恢復健康保持樂觀。

現場也有學校師長到場關心，向家屬轉達師生的祝福與關懷，希望張姓女學生能趕快恢復健康，希望在所有人的集氣下轉危為安。

新北市長侯友宜（左二）赴土城醫院探視受傷昏迷的國中女學生。（記者翁聿煌攝）

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