新北交大、交通局等會勘三峽車禍事發地 討論多種交通改善方案

新北市交大、交通局、里長、市議員等人重回事發地會勘，討論多種交通改善方案。 （記者陳奕劭攝）

2025/05/20 12:36

〔記者陳奕劭／新北報導〕三峽區北大國小旁昨天（19日）下午發生重大車禍，一台自小客車失控暴衝，造成3死12傷的悲劇，其中有2名學生不幸死亡。為避免悲劇重演，新北市交大、交通局、里長、市議員等人今天（20日）重回事發地會勘，討論多種交通改善方案。

新北市交通局副局長林麗珠表示，會勘後初步了解，發現余姓駕駛有多項違規，包括違規在禁止進入時段進入、超速、闖紅燈，造成重大事故發生。雖然交通界面的相關設施，標線、號誌等都相當完整，但在通學巷仍要優先考量學童安全。

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林麗珠指出，因此市府將引進行人優先區概念，設置減速設施、科技執法，短期先在人行道架設實體護欄保護學童安全，長期以增設實體人行道的方式改善，短期能調整加強的部分會立刻辦理，長期包括里長建議封路等方式，仍需考慮用路人的習慣與便利性，納入研究方向與實施的可能性。

心輔師陪伴師生度過難關

新北教育局長張明文、交通局長鐘鳴時、警察局長廖訓誠在路口觀察情況，指示派遣導護與安全人力維護通行安全，並安排心輔師進駐三峽國中與北大國小，支持校園師生早日度過難關。

張明文表示，目前還有7位學童住院，市府一定做好相關協助，已經啟動一對一的陪伴，也請心理師與社工師進駐三峽國中與北大國小，對目睹這起事故的師生做相關心理輔導，希望透過陪伴，讓他們盡早康復。

鍾鳴時指出，為了保障北大國小學童上下學的安全，2019年時已實施「行人保護實相」，後來擴大到3點時段，保護行人安全穿越。這次事故發生後，大家都非常悲痛，他想還是必須思考引進行人優先區的概念，讓所有駕駛、附近居民了解學童安全的重要性。

廖訓誠說，三峽分局還有其他各分局，由員警結合義消與學校的保護，加強護童專案勤務，針對肇事的交通事故，市郊大會透過會勘強化路線安全，讓學童與家長放心，也呼籲駕駛人遵守交通安全，尤其在學區通勤時，要特別注意學童安全。

市議員卓冠廷說，當然駕駛超速、闖紅燈、各種違規都是事實，但他至現場會勘後發現，國成街靠學校側有實體人行道，另一側卻改用行穿線，若兩側都有實體人行道，車子就難以進來衝撞。他指出，這條路4點以後車子不能進來，這場悲劇本不應發生，未來科技執法或派駐警方都可以，但要用路人知道「車子不能進來」。

新北市交通局專門委員林昭賢回應，通常使用標線代表人行道寬度不夠，或者可能有排水的問題，因此短期行穿線會用護欄阻隔，長期會拓寬人行道，朝兩側都有人行道的目標前進。

市議員卓冠廷說，國成街另一側僅架設行穿線，恐讓車子暢行無阻。（記者陳奕劭攝）

三峽區北大國小旁昨天（19日）下午發生重大車禍，民眾在公園放花悼念。（記者陳奕劭攝）

新北教育局長張明文、交通局長鐘鳴時、警察局長廖訓誠在路口觀察情況，指示派遣導護與安全人力維護通行安全。（記者陳奕劭攝）

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