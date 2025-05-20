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    咦？9失聯移工塞廂型車遇臨檢 不驚反喜大喊「回家啦！」

    警方攔查白色廂型車。（警方提供）

    警方攔查白色廂型車。（警方提供）

    2025/05/20 13:20

    〔記者許國楨／台中報導〕原是緊張刺激追捕現場，沒想到氣氛一轉變成「返鄉歡送會」！台中市警方近日巡邏中發現一輛廂型車形跡可疑，攔查後赫然發現車內竟塞了9名印尼籍失聯移工，正當警方準備展開盤查時，車門一開，原以為會驚慌失措的移工們卻異口同聲興奮大喊：「回家啦！」場景令人啼笑皆非。

    台中市第六分局今天指出，協和派出所員警當天巡經五權路近忠勇路口時，發現一輛5人座的白色廂型車形跡可疑攔查，這9名失聯移工見車門前後被員警堵的嚴嚴實實，原以為會表情凝重、不知所措，沒想到開門的瞬間，眾人卻開心大喊「回家啦」。

    原來這群移工平時在工地工作，下班後共乘一車準備回到藏身處，因彼此都是印尼同鄉，車內一片歡樂氣氛，沒想到遇上警方臨檢，一秒變調，面對盤查，他們非但沒有緊張，反而笑得合不攏嘴，還有人興奮地喊：「我要搭飛機回家了，先跟我老公說一聲！」現場氣氛一度像送機般溫馨。

    不過警方可沒因此鬆懈，兩名員警兵分兩路看守車門，深怕有人趁機逃逸，支援警力到場後，將9人一一請下車清查身分，由於現場手銬數量不足，警方靈機一動，根據《警械使用條例》，立刻向附近商家購買束帶作臨時戒具，避免發生脫逃或失控情況。

    第六分局表示，這8男1女共9人均為印尼籍外籍移工，逾期居留，屬非法移工身分，警方將依法移送相關單位處理，將持續針對非法移工、人口販運及通緝犯潛藏市區情形加強巡查與取締，展現維護治安的決心，也提醒市民朋友，若發現可疑人車或不法活動，請立即撥打110通報，警方將迅速應處。

    警方一舉查獲9名印尼籍失聯移工。（警方提供）

    警方一舉查獲9名印尼籍失聯移工。（警方提供）

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