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    首頁　>　社會

    三峽車禍撫恤 侯友宜：啟動求償並媒合社會資源照顧死傷者

    新北市長侯友宜（右二）上午再赴土城醫院探視受傷民眾。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（右二）上午再赴土城醫院探視受傷民眾。（記者翁聿煌攝）

    2025/05/20 12:18

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區19日發生重大交通事故，造成學生及民眾嚴重傷亡，新北市第一時間由副秘書長張其強代表市府發放死者1萬元傷者5千元慰問金，外界擔心撫恤金額不足，社會局表示，依據新北市民意外救助辦法，意外身故救助金為15萬、中低收入戶有30萬、低收入戶身分則有50萬元，市長侯友宜今天也表示，新北市會跟民間團體會依法求償，保障被害者權益，除了公部門的撫慰金，也會媒合相關資源，給傷者及往生者最完整照顧。

    社會局副局長許秀能表示，新北市好日子愛心大平台也會持續媒合金錢以及物資，提供案家以及第一線服務所有支持，許秀能強調，新北市各社福中心已全面進駐醫院陪伴家屬與傷者，除了提供物資穩定生活外，也針對每一案家，個別提供心理輔導資源、福利諮詢，傷者離院後，社福中心也會持續家訪關懷。

    侯友宜上午再赴亞東、土城與恩主公醫院探視，受訪表示，新北市會跟民間團體啟動整個法制的求償機制，保障被害者的權益，除了政府公部門的撫慰金以外，我們也會陪伴照顧來媒合相關的資源，來對傷者以及往生者給予最完整的照顧，這部份都全力在做。

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