羅東轉運站女廁傳遭闖入偷窺 涉案男供稱「走錯廁所」

羅東轉運站女廁驚傳遭人闖入偷窺，消息傳出後引發各界議論。（記者江志雄攝）

2025/05/20 11:42

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東轉運站女廁傳出遭中年男子闖入，從隔間底下縫隙偷窺隔壁廁所女性如廁，涉案男子供稱「走錯廁所」。警方今天（20日）證實已接獲被害人報案，並掌握涉案男子身分，將傳喚當事人到案說明。

女姓網友上社群網站PO文指出，她昨天到羅東轉運站女廁如廁時遇到死變態，發現隔壁廁所隔間底下縫隙有人雙手撐地，想不透為何有用這種方式如廁，且縫隙間露出的雙手不像女生，她上完後趕緊走出來，在女廁入口等候一探究竟。

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5分鐘後，一名中年男子走出女廁，面對眾人質問時，直說「抱歉抱歉，走錯廁所」，供稱雙手撐地是為撿東西，隨即出示手機接受檢視，手機有貯存A片，但沒看到其他偷拍影像，男子講完話後自行離去。PO文女網友提醒其他女性，上這種隔間廁所要小心，消息傳出，引發各界議論紛紛。

羅東警分局今天表示，昨晚接獲當事人報案後，比對相關影像，已掌握嫌犯身分，嫌犯是否躲在女廁內偷拍？或單純走錯廁所？仍待進一調查釐清。據了解，涉案人是設籍新北市一名50多歲男子。

羅東轉運站目前委託葛瑪蘭客運公司經營管理，葛瑪蘭總經理李俊仁說，女廁隔間下方縫隙離地約5公分，具有通風功能，後續如何處理，將與宜蘭縣政府研議，另外，管理單位也會派員到女廁加強巡邏，同時增加男、女廁所標示，避免遭人誤闖。

羅東轉運站女廁隔間底下縫隙，傳出男子趴在地面偷窺女子如廁。（圖由讀者提供）

案發後，羅東轉運站派員加強女廁巡邏。（圖由讀者提供）

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