三峽車禍》侯友宜再赴醫院探視傷者 認高齡族換照制度有必要檢討

新北市長侯友宜認為，高齡族換照制度有必要重新檢討。（記者羅國嘉攝）

2025/05/20 12:10

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁昨天（19日）下午發生重大車禍，78歲余姓駕駛不明原因衝撞多名路人，釀成3死12傷悲劇。市長侯友宜今（20）日上午10時許再赴亞東醫院探視傷者及慰問家屬，對於高齡族換照制度，侯友宜認為有必要檢討。死者洪姓婦人的家屬對於媒體提問則不發一語。

侯友宜表示，今天特別到亞東以及會到土城長庚、恩主公醫院探視在加護病房以及輕傷的傷者，拜託醫院全力讓傷者能夠康復。侯說，在亞東醫院治療的14歲、15歲女童，目前狀況都持續在好轉當中，情緒穩定，市府也啟動關懷機制，了解家屬需要協助之處，及不管未來的學業、在傷者的照顧上，甚至向所有傷者家屬來做說明。

請繼續往下閱讀...

侯友宜指出，市府會跟民間團體共同啟動對肇事者求償，來撫慰被害者的權益，這部分也會跟所有家屬做個報告。

針對民眾認為慰問金死者1萬元似乎有一點少，侯友宜說，目前最重要的仍是趕快與民間團體啟動整個法治的求償機制，來保障被害者權益，除了政府公部門的慰問金外，也會來媒合相關的資源給傷者以及往生者給予在事後最完整照顧、陪伴。

至於有民眾質疑高年齡是不是等於高風險，這個制度需不需要檢討？侯友宜表示，這次事故原因還在釐清調查中，但他認為，高齡駕駛換照制度確實必須做重新檢討，包括課程和測驗。台灣將邁入超高齡社會，這是我們一定要面對的問題。我們都會老，希望不管駕駛或行人，用路人都能安心。

另外，初步檢視這次事故區域，行人保護時相標線和號誌都正常運作。接下來將思考是不是要引入「行人優先區」的概念，更嚴格限制駕駛進入這個區域第一時間就降速。

死者洪姓婦人的家屬，上午10時45分許抵達亞東醫院明鴻殯葬服務處，記者詢問是否為洪姓家屬，僅回「是」，對於其他提問不發一語，隨後被社工帶進殯葬服務處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法