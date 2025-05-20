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    無照酒駕騎重機闖紅燈還施暴 火爆男被判刑另恐有高額罰款、賠償金

    李姓男子無照騎重機闖紅燈還酒駕、施暴，除被判刑外，恐得面臨高額罰款及賠償金。（資料照）

    李姓男子無照騎重機闖紅燈還酒駕、施暴，除被判刑外，恐得面臨高額罰款及賠償金。（資料照）

    2025/05/20 12:58

    〔記者李立法／屏東報導〕李姓男子酒後無照騎重機闖紅燈險撞上綠燈方向的林姓騎士，李男不爽被林男瞪了一眼，竟攔下林男出言恐嚇還打傷林男，警方據報到場發現李男酒測值達0.46毫克，依公共危險及傷害等罪將李男送辦，李男除被屏東地院判處5個月徒刑，恐得面臨高額罰款及民事賠償責任。

    李男去年10月間酒後無照騎重機上路，行經屏東市區時因闖紅燈險撞上綠燈方向的林姓騎士，李男因不滿被林男瞪了一眼，竟追上前攔下林男怒嗆「你有沒有看過槍、你是不是很想死、信不信我可以讓你死」等語，還出手打傷林男，行徑惡劣，警方據報到場，測出李男酒測值達0.46毫克，依公共危險、傷害等罪將李男送辦。

    屏東地院審認為李男酒後擅闖紅燈，幸林男提早發現才免於碰撞，李男卻不思反省，竟在道路上欄下林男，並對林出言恫嚇且暴力相向，致林男頭部及胸部受到鈍、挫傷，行徑實不足取，依公共危險及傷害罪併處李男5個月徒刑，得易科罰金；由於李男無照騎重機還闖紅燈，罰款分別從1萬8000元及2700元起跳，若被害人提告求償，李男恐得負起民事賠償責任，為自己的火爆行為負出代價。

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