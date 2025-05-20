高學歷不等於高警覺 退休教授賣茶葉險被「假買家」坑騙50萬元

大學教授退休的許姓老翁（中），受受「假買家」、「假物流客服」詐騙之害，警方與行員聯手阻止他提款50萬元。（警方提供）

2025/05/20 12:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局今天（20日）公布一起學歷很高的被害人，卻也受「假買家」、「假物流客服」詐騙之害的個案，75歲的許姓大學退休教授，本月9日中午到銀行要提領50萬元，行員查覺有異而報警，中市警員進一步確認，許翁帳戶沒有被警示或凍結情況，向許翁講解詐團行騙伎倆，還提出諸多類似個案，許翁驚覺自己落入圈套，感謝警方與行員幫他守住積蓄。

台中市警局第一分局指出，銀行人員上述時間報案，民權派出所巡佐黃東寶、警員胡家豪立即趕赴現場，經與行員及許姓老翁詳加查證後，始知老翁是大學退休教授，退休後在社群平台上販售茶葉，詐騙集團佯裝買家，與許翁接洽購買茶葉，且聲稱已完成匯款，並提供交易明細截圖給老翁，隨即提供假連結，進一步要求老翁加入假冒物流的LINE客服帳號。

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冒充客服人員的騙子，向許翁謊稱，許翁的銀行帳戶遭警示，以致買家的貨款無法匯入許翁的銀行帳戶，需繳交保證金作為金流驗證，待核驗完畢將退還款項，許翁擔心帳戶遭凍結，遂至銀行辦理提款50萬元，被機警行員發現異狀而報警攔阻。

警方強調，近來詐團常以「假買家」、「假物流客服」、「假金流驗證」等手法對販售商品的賣家進行詐騙，並藉機引導加入假冒之LINE客服帳號，進行洗錢或轉帳誘導，民眾遇有任何金錢交易問題，應提高警覺並向165反詐騙專線或鄰近派出所查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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