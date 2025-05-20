僅洗牙不適就痛打牙醫？ 北檢認定有隱情專案偵辦中

1歲周姓男子（中）在診間內暴力揮拳攻擊牙醫師，導致女醫師臉部多處挫傷、鼻血狂噴，周男最後向警方投案，20日移送北檢複訊。（記者廖振輝攝）

2025/05/20 12:42

〔記者吳昇儒／台北報導〕22歲身材壯碩的周姓男子昨日前往台北市南京東路某牙科診所洗牙，過程中宣稱「牙齒被醫生弄得很痛」，竟朝沈姓女牙醫持續揮拳，造成沈女眼窩骨折。周男離開15分鐘後，就到附近派出所投案，與黑幫犯案手法相似，且女牙醫與人有3千萬債務糾紛，內情似不單純。台北地檢署認定內有隱情，有查明必要，已請檢察官成立專案小組偵辦。

據悉，50歲的沈姓女牙醫師曾借錢給台中友人，後來因為還款問題，雙方對簿公堂，法官判債務人須分期還款。但上月9日及19日兩天，債務人找律師及黑衣人到診所協商還款事宜，女醫師當時曾報警求助，並提出恐嚇告訴。

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女醫師友人昨日出面表示，有3名自稱竹聯幫靜安會的男子說要來「喬債務」，但醫師說要依法處理，沒想到就被人毆打，打人後還馬上「自首」，絕對是有目的而來，不可能是單純的醫療糾紛！

據了解，周男追著女醫師毆打，造成她臉部傷勢嚴重，沈醫師強忍疼痛製作筆錄，強調不認識對方，但直覺應與債務糾紛有關。

台北地檢署認為，該起案件並非單純的醫療糾紛，周男連續出拳襲擊女牙醫師，還追著打，應該另有隱情，目前已指示檢察官成立專案小組，進行偵辦，釐清幕後動機。

周男則於今日上午10時33分，送抵台北地檢署，面對媒體詢問是否為靜安會成員則不發一語。

台北地檢署認為，該起案件並非單純的醫療糾紛，周男（中）連續出拳襲擊女牙醫師，還追著打，應該另有隱情。（記者吳昇儒攝）

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