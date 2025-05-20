鹿港老街上月氣爆火災 沃旭能源捐滅火器

鹿港消防分隊針對上個月發生在鹿港老街商圈民生路店家火災，特別舉辦消防演練，店家超級認真，每人都親自操作滅火器。（民眾提供）

2025/05/20 12:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣老街商圈民生路店家上個月發生氣爆火災，為避免憾事重演，鹿港鎮公所結合鹿港消防分隊昨天（19日）晚間辦理消防演習，離岸風電業者沃旭能源提供100支乾粉式滅火器給所有參與演練的店家，並加碼安裝在菜市場、老街、宮廟等人潮匯集處。參與演練的店家拿到滅火器，抱著滅火器就像「王爺」一樣捧回家！

鹿港鎮公所表示，這起火災發生在星期日，每逢假日的老街、天后宮一帶遊客都是人山人海，還好消防搶救得快，沒有造成更大的災情。希望透過店家實際操作滅火器的消防演練，強化消防安全，更感謝沃旭能源熱心公益，捐贈超過100支滅火器給參與演練的店家，以及加碼在菜市場、老街、宮廟等地安裝。

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昨晚消防演練在新祖宮廣場舉辦，沃旭台灣副董事長林靖苹、沃旭能源亞太區品質、環境、安全及健康衛生總監Åse Saar代表出席。林靖苹致詞表示，安全是沃旭能源很重要的核心價值，很高興藉由這次滅火器捐贈，跟鹿港民眾攜手打造一個更安全的永續家園。

為了配合鹿港老街商圈附近店家空檔，這場消防演練特別選在星期一晚間辦理，有的店家雖然星期一休息，仍然抽空參與，參與人數超過100人，每位店家都親自上場學習如何使用滅火器，最後開心的抱著沃旭能源所贈的滅火器回家。有民眾就說，滅火器一定要放店裡，有放就有保庇，因為滅火器有點重量，人人抱著滅火器就像抱著王爺一樣的尊敬又敬畏。

因為上個月鹿港老街商圈民生路發生氣爆火災，鹿港消防分隊特別利用晚間舉辦消防演練，吸引超過100人到場參加。（民眾提供）

沃旭能源捐贈參與消防演練的鹿港店家滅火器，店家把滅火器當成王爺捧回家。（民眾提供）

沃旭能源亞太區品質、環境、安全及健康衛生總監Åse Saar（圖右三）也出席捐贈滅火器捐贈儀式。（民眾提供）

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