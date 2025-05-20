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    台中OL網戀「晚風」投資虛幣噴45萬 裝暈船設局逮車手止損

    尤男暱稱「晚風」與李女互加通訊軟體好友。（警方提供）

    尤男暱稱「晚風」與李女互加通訊軟體好友。（警方提供）

    2025/05/20 12:08

    〔記者許國楨／台中報導〕一場甜言蜜語包裝的「網戀」，竟藏著精心設計的詐騙陷阱，台中市一名30多歲OL臉書遇網友搭訕，短時間從「老公老婆」熱戀對話，變成投資虛擬貨幣受害者，她前後投入45萬元要求出金未果才驚覺有詐，配合警方誘捕查獲23歲尤姓車手，全案依詐欺等罪嫌送辦，檢方聲押尤男獲准起訴，台中地院近日判刑1年4月。

    台中市第五分局偵查隊長謝志遠今天說明案情指出，該名李姓OL去年發現臉書貼文有陌生男子留言，不久對方以暱稱「晚風」與她互加通訊軟體好友，並標註「浪漫是個性的飛鳥」，雙方開始熱絡互動，對方並稱李女為「老婆」，上演一場浪漫攻勢。

    隨著感情升溫，對方開始介紹投資虛擬貨幣App，並聲稱只要投入資金，就能穩定獲利、快速提現，且為讓李女卸下心防，更指導她如何與銀行行員應對，要求她謊稱「要買家具」以掩飾真實用途。在愛情與金錢的雙重催眠下，李女陸續交出45萬元。

    但當她要求獲利時，對方卻藉故拖延遲遲不肯撥款，並佯稱須投入至80萬元才能提領，李女頓時警覺，察覺有異報警，並假裝表示願繼續投資，由警方準備餌鈔35萬元設下誘捕陷阱，在交款地點逮捕前來取款的尤姓車手，尤男當時一臉錯愕，不斷辯稱「我不知道」、「我是網路上求職的」搪塞回應，甚至一直急喊說要找律師。

    只是尤男無法交代幣商資訊與資金流向，全案警詢後依詐欺及洗錢防制法移送法辦，檢方聲押尤男獲准並提起公訴，台中地院近日也判處尤男有期徒刑1年4月。

    第五分局指出，詐騙集團透過社群、交友軟體管道搭訕，盜用網路上帥哥、美女照片吸引被害人，再以甜言蜜語構築情網，利用愛意與信任開始行騙。警方表示，如有疑似詐騙問題，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，也可至165打詐儀表板查詢最新詐騙案例及提出檢舉，一起提升防詐免疫力。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    尤男展開浪漫攻勢與李女親密互動。（警方提供）

    尤男展開浪漫攻勢與李女親密互動。（警方提供）

    尤男以投資虛擬幣為名義展開詐騙。（警方提供）

    尤男以投資虛擬幣為名義展開詐騙。（警方提供）

    警方當場逮捕面交取款的尤男。（警方提供）

    警方當場逮捕面交取款的尤男。（警方提供）

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