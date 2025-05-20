三峽重大車禍致學生傷亡 教育部：啟動專案協助3項措施

針對昨三峽發生重大車禍致學生傷亡，教育部表示將啟動專案協助措施。（記者楊綿傑攝）

2025/05/20 11:15

〔記者楊綿傑／台北報導〕新北市三峽區北大國小周邊昨發生重大車禍事件，造成多名學生傷亡。對此，教育部今表不捨哀痛，並指出已啟動專案協助措施包括急難慰問金發放、協助保險理賠，亦將與新北教育局及學校投入心理輔導。

昨下午78歲余姓駕駛行經新北市三峽區北大國小時，在行人專用時相綠燈下，肇事車高速闖紅燈衝過路口，母女雙載機車停等紅燈被追撞首當其衝，當時通過斑馬線的3名女學生瞬間遭撞飛，路口牽鐵馬的2名男學生也被撞上，還有5名學生遭波及。

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針對此次事件，教育部說明，學產基金將儘速辦理急難慰問金發放，以協助受影響學生及家庭。另國教署已請承作學生團保之國泰人壽，主動協助校方、學生提供相關理賠，另視學生病況，後續衍生之治療費用，可依學生團體保險保單條款申請住院、傷害門診及失能保險金等理賠。

教育部提到，鑑於事故發生於放學時段，許多師生目睹事發過程，可能衍生心理創傷或情緒壓力，已請新北市教育局及學校提供相關學生心理支持，進行安撫與輔導。後續將適時提供教育局與學校支援協處，共同關心學生復原情形。

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