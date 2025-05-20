三峽車禍肇死傷 黃暐瀚：75歲才需換照是不是太寬鬆？

新北市三峽區高齡駕駛余文正昨在北大國小通學巷高速衝撞，釀成三死十二人輕重傷悲劇，現場一片混亂。（資料照）

2025/05/20 11:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽區北大國小周邊昨發生重大車禍事件，造成多名學生傷亡。對此資深媒體人黃暐瀚表示，三峽的死亡車禍，撞出台灣社會討論已久的問題：「台灣該不該，限制高齡開車」？台灣是年滿75歲才需要換照，是不是太寬鬆？可以立即檢討。

黃暐瀚在臉書PO文表示，其實台灣早已經限制高齡開車，年滿75歲的駕駛，必須通過體檢與大腦認知測試才能換照三年，但三峽事件的78歲駕駛，今年二月才剛順利換照（應該是第二度換照），顯然現行的換照程序跟方法，無法完全避免意外的發生。

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黃暐瀚指出，是機械問題？還是人為因素？靜候警方調查，但從多方的監視畫面得知，該駕駛在死亡衝撞前，早就在其他路口出現「卡安全島」、「危險倒車衝撞後車」、「撞完就跑、未下車檢視」、「巷弄車速過快，撞倒路人」等等脫序行為。

黃暐瀚續指，高齡駕駛絕對不是討論用路安全的「唯一公敵」，像是酒駕、毒駕、疲勞駕駛，造成的傷亡其實更多，但如何讓高齡駕駛，在沒有「主觀犯意」的狀況下，避免出現身體不協調等無法控制車輛的意外再次發生，是交通部跟我們社會，應該一起嚴肅討論的議題。

黃暐瀚直言，最後，各國的「高齡駕駛」年紀界定分別為：日本年滿70歲、新加坡年滿65歲、香港年滿60歲、英國年滿70歲，台灣是年滿75歲才需要換照，是不是太寬鬆？可以立即檢討。

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