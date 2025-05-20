「喪魔仔」法力高強斬桃花？ 惡狼裝神弄鬼猥褻性侵母女重判9年

林男伺機裝神弄鬼，宣稱母女的住處有鬼、被人下符咒，再假藉按摩，猥褻小芳母女。示意圖。（情境照）

2025/05/20 11:17

〔記者張文川／台北報導〕彰化縣林男對外自稱是會通靈、法力高強的「喪魔仔」，2023年間一名智能缺陷女子小芳（化名），因母親為了丈夫外遇而傷心，母女求助林男欲斬斷老公的桃花，林男伺機裝神弄鬼，宣稱母女的住處有鬼、被人下符咒，再假藉按摩，猥褻小芳母女，食髓知味後再誆稱，要向城隍爺求助斬斷桃花，把小芳帶到汽車旅館威脅「讓妳嫁不出去、我的符咒很厲害」予以以性侵得逞，二審依對心智缺陷之人犯強制性交及猥褻罪，合併判處林男9年徒刑；最高法院駁回林男上訴定讞。

判決指出，林男在彰化經營國術館，對外聲稱自己有通靈、畫符咒等異能；小芳出生8個月時因熱痙攣而發展遲緩，為中度智能障礙者。林男認識小芳母女約20、30年，2023年1月，小芳母親為了丈夫外遇而求助林男，想要問神祭改斷絕老公桃花，林男宣稱其夫「引鬼入厝」，住處有鬼魂，陰氣很重。

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不久林男到其住處查看，又向其聲稱飲水機、床鋪都被人下符咒，自己擁有高強異能，會使用符咒，是法術很厲害的「喪魔仔」，以去買金紙錢理由支開小芳後，告訴小芳母親可以用按摩術解除她的酸痛，伺機伸鹹豬手撫摸胸部；小芳回來後，把對象轉移到小芳施以所謂按摩術，遂行強制猥褻。

林男食髓知味，事後又佯稱要斬斷小芳父親的外遇，邀小芳到彰化市城隍廟拜拜，卻帶到汽車旅館，以復健為由指示小芳脫掉外褲，小芳一度拒絕，林男仍強拉脫衣，小芳不斷抵抗，林男竟威脅說「讓妳嫁不出去」、「我的符咒很厲害」逼她就範遭性侵。

彰化地院一審依1件強制性交罪、2件強制猥褻罪，合併判處應執行徒刑5年6月，檢方與林男都上訴。二審台中高分院認為，小芳是智能障礙者，林男明知悉如此，仍予誆騙、性侵，應加重其刑，撤銷一審判決，改依對心智缺陷之人犯強制性交罪判處7年6月、對心智缺陷之人犯強制猥褻罪判處3年6月，合併應執行9年徒刑。

林男上訴，最高法院認為二審判決正確，量刑妥適，駁回上訴、全案定讞。

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