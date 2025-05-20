「五寶媽女兵」色誘長官「寵妃服侍好皇上」 誣告性侵判刑出爐

台中地院發現小芳與長官上床後，又傳訊息「我很開心」、「這是緣分嗎？」，認定小芳誣告屬實而判刑5月。（記者張瑞楨攝）

2025/05/20 10:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕育有5名子女的「五寶媽女兵」小芳，2022年間與陳姓部隊長官上床，卻於事後到台中憲兵隊控告陳男性侵害，台中地檢署對陳男不起訴，反而起訴小芳誣告罪，台中地方法院審理時，小芳仍堅持被軍階比她高的陳男性侵害，法官卻認為，小芳傳打情罵俏、有性暗示的訊息給陳男，包括「寵妃只知道服侍好皇上」、「剛剛想淫了一下」，兩人發生性關係後，小芳又傳訊息「我很開心」、「這是緣分嗎？」，顯示兩人相當親密，小芳是誣告無疑，依誣告罪判處徒刑5月。

判決書指出，高中畢業的女兵小芳（化名，2023年4月退伍），在2022年服役期間認識陳姓長官，雙方於2022年夏天至11月間，在汽車旅館等地多次發生性關係，不料，她卻在2022年11月，向台中市憲兵隊控告陳男性侵害，台中地檢署於2023年5月，以罪證不足對陳男不起訴處分，陳男進一步控告小芳誣告罪，台中地檢署據此起訴小芳。

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台中地方法院審理時，小芳否認誣告，她承認在2022年11月23日與陳男發生性行為，她沒捏造這部分的事實，她主觀上認為自己確實沒有與陳男性交之意，且當時兩人都是軍人，陳男的軍中階級及權利比她高出很多，再加上她自己有5個小孩，需要穩定的工作及收入，因此她才不敢得罪陳男，而與陳男發生性關係，她是發現陳男又用同樣方式接近其他女性同袍（女兵或女軍人），害怕其他女同袍會遭受同樣下場，所以才會告訴軍中輔導長。

小芳向台中憲兵隊製作偵訊筆錄時說，她與陳男共發生4次性行為，4次全部都是陳男主動邀約，但有其中2次（第1、4次）都不是出於她自己的意願，最後1次（第4次）是2022年11月23日晚上在汽車旅館，陳男當天用通訊軟體「對我說他喜歡我」，如果她沒有與陳男再見最後一面的話，陳男就要向上級長官告發兩人之間的關係，「因我當時很害怕所以才會答應赴約」，之後被陳男性侵害。

不過，台中地方法院卻認為，小芳於2022年8月至11月底，多次傳訊息給陳男，甚至有諸多煽情的訊息，包括「皇上您何罪之有呢？」、「這天下都是您的天下呀...」、「寵妃只知道服侍好皇上」、「皇上...」、「你討厭...」「有人在總不方便說一些煽情的話語呀！」、「你淫了」、「剛剛想淫了一下...」，以及「我心中一直有你」等明顯打情罵俏、關心陳男、有長久交往打算，甚或有性暗示的內容，顯示兩人交情匪淺，甚為親密。

法官強調，兩人於同年11月23日發生性關係後，小芳還傳訊息給陳男，「我很開心…」、「這是緣分嗎？」，2人仍繼續討論看房的話題，之後卻向台中憲兵隊控告陳男性侵害，顯然是誣告無疑，判處徒刑5月，可上訴。

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