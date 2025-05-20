役男結訓太放鬆 成功嶺替代役訓練中心淪「賭間」？

成功嶺替代役訓練中心的役男，傳出在寢室抽菸、打牌。（擷取自社會事新聞影音）

2025/05/20 10:33

〔記者陳建志／台中報導〕網路近日流傳，5名成功嶺替代役訓練中心的役男，竟在營區寢室內抽菸、吃泡麵，還疑似賭博打牌，並被人PO到社群上稱「成功嶺賭間」，讓人質疑軍紀出現問題；替代役訓練中心則澄清，這是替代役男結訓前1晚太過放鬆，幹部發現後已立刻制止，並無賭博情事，已對5人進行記過懲處並罰勤。

近日社群上有網友上傳一段影片，畫面中可看到，有4、5位役男在成功嶺替代役訓練中心的寢室內，就寢時間到了沒有睡覺，而是高調吃泡麵、抽菸，還疑似在床上打牌賭博，誇張的行徑讓人直搖頭。

請繼續往下閱讀...

不僅如此，這幾位替代役男還拍照合影留念，其中一人還全程錄影PO上社群限時動態，寫下「我以為在當兵，結果在成功嶺賭間」，卻被人錄影PO網公開，立刻掀起熱議質疑軍紀渙散。

成功嶺替代役訓練中心表示，當天為4月10日晚上，是263梯次家庭因素替代役結訓前1天，這幾位役男疑因太高興，而在寢室出現不當的行為，幹部獲報後已經立刻到場制止，強調現場查獲是自製的紙牌並非賭具，因行為不當，其中4人記過並罰勤4小時，將影片po上網的役男加重處分，除記過2次，並罰勤8小時。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法