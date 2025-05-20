為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    役男結訓太放鬆 成功嶺替代役訓練中心淪「賭間」？

    成功嶺替代役訓練中心的役男，傳出在寢室抽菸、打牌。（擷取自社會事新聞影音）

    成功嶺替代役訓練中心的役男，傳出在寢室抽菸、打牌。（擷取自社會事新聞影音）

    2025/05/20 10:33

    〔記者陳建志／台中報導〕網路近日流傳，5名成功嶺替代役訓練中心的役男，竟在營區寢室內抽菸、吃泡麵，還疑似賭博打牌，並被人PO到社群上稱「成功嶺賭間」，讓人質疑軍紀出現問題；替代役訓練中心則澄清，這是替代役男結訓前1晚太過放鬆，幹部發現後已立刻制止，並無賭博情事，已對5人進行記過懲處並罰勤。

    近日社群上有網友上傳一段影片，畫面中可看到，有4、5位役男在成功嶺替代役訓練中心的寢室內，就寢時間到了沒有睡覺，而是高調吃泡麵、抽菸，還疑似在床上打牌賭博，誇張的行徑讓人直搖頭。

    不僅如此，這幾位替代役男還拍照合影留念，其中一人還全程錄影PO上社群限時動態，寫下「我以為在當兵，結果在成功嶺賭間」，卻被人錄影PO網公開，立刻掀起熱議質疑軍紀渙散。

    成功嶺替代役訓練中心表示，當天為4月10日晚上，是263梯次家庭因素替代役結訓前1天，這幾位役男疑因太高興，而在寢室出現不當的行為，幹部獲報後已經立刻到場制止，強調現場查獲是自製的紙牌並非賭具，因行為不當，其中4人記過並罰勤4小時，將影片po上網的役男加重處分，除記過2次，並罰勤8小時。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播