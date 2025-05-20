上市公司負責人判刑定讞 橋檢啟動防逃機制拘提到案

橋頭地檢署受囑託拘提，啟動防逃機制，拘提上市公司負責人入監服刑。 （記者鮑建信攝）

2025/05/20 10:31

〔記者鮑建信／高雄報導〕受到徐少東等人棄保潛逃影響，法務部全面啟動防逃機制，興泰上市公司實際負責人吳金泉涉嫌炒股案，被依違反證交法判刑6年6月定讞，橋頭地檢署受囑託拘提，昨天晚上拘提到案執行。

判決書指出，被告吳金泉曾在鴻福證券股票有限公司任職，有多年證券市場買賣股票經驗，並為興泰昇鋒、安鼎等公司登記及實際負責人。

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2014年2、3月間，興泰公司營運不佳，股價低迷，為拉抬興泰公司股價，出讓手中持股從中獲利，與妻子林月廷（已服刑）共謀，涉嫌用人頭帳戶連續高價買入、相對委託、相對成交等模式，涉嫌炒作股價。

桃園地方法院依違反證券交易法，判處吳男有期徒刑12年，但被台灣高等法院改判6年8月，他仍不服上訴，經最高法院撤銷發回，改處6年6月徒刑，並被最高法院駁回上訴定讞。

桃園地檢署囑託橋頭地檢署代為執行，後因受到徐少東等大咖陸續棄保潛逃影響，檢方昨天晚上，立即簽發拘票，指揮仁武分局，前往吳位於高雄市高楠路關係企業拘提到案，經檢察官確認身分後，發指揮書入監受刑。

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