越南籍男仲介猥褻同鄉女 判刑1年半並驅逐出境

情境照

2025/05/20 10:20

〔記者吳昇儒／基隆報導〕越南籍男子范成文在艾肯管理顧問公司擔任翻譯員，前年11月初，開車載著準備來台工作的女同鄉開戶後，竟趁隙將車開到瑞芳區偏遠地區，強吻對方還襲胸。所幸手機及時響起，范男才作罷。被害女子向公司主管求助後，案件曝光。基隆地院近日審結，認定范男觸犯強制猥褻罪，判處有期徒刑1年6月，執行完畢後驅逐出境。

檢警調查，范男（越南姓名：PHAM THANH VAN）於案發當天載著兩名移工，被害女子原先坐在後座，跟著一同前往銀行開戶。業務辦理結束後，范男先送副駕駛座的男性移工回到其工廠，接著要送被害女子回到公司。

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未料，范男返程時，聽聞被害女子詢問是否要先支付積欠兩個月的服務費，就將車輛停在頂坪路偏僻處，隨即下車坐到後座，與女移工併坐，點完服務費後，開始誇獎被害女子漂亮，隨即伸出狼爪強吻襲胸；要再進一步動作時，被害人手機突然響起，是其同公司的姊姊詢問，為何還未回到公司。范男擔心事跡敗露，進而作罷。

女移工回到公司後，跑到廁所洗臉，看見前來關心的主管當場落淚，表示自己被翻譯員欺負，主管當下連繫其親姊，並到警局提告。

法院開庭時，范男辯稱，並沒有猥褻被害女子，當時會坐到後座，是因為要了解對方到台灣之後的狀況；范男的辯護人也稱，監視器拍下兩人下車後，被害女子緊隨被告行走方向前進，顯然神態自若，足見其指訴不實，且被害人求償百萬，不排除是擔心當天太晚回公司遭到責罵，想推卸責任，甚或為了訛取高額賠償而誣陷被告。

法官審理後認為，被害人回公司後，就向主管、姊姊告知被猥褻的情形，且有哭泣、害怕的負面反應，與一般性侵被害人突逢性侵事故致情緒低落而產生難過、哭泣情緒無異；並於案發後求助於信賴之人的真摯反應均相符，足以佐證案發時曾遭范男猥褻。

此外，辯護人雖稱兩人下車後一同行走至公司，並同時搭乘電梯，但細看監視器可見，被害人始終與被告保持距離難以此反證范男無強制猥褻之舉。

法官認定，范男行為已觸犯強制猥褻罪，依法判處有期徒刑1年6月，執行完畢或赦免後驅逐出境

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