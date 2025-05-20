三峽重大車禍3死12傷 吳靜怡：老齡化問題須嚴正面對

新北市三峽區北大國小旁昨天下午發生重大車禍，駕駛自小客車的78歲余姓駕駛不明原因衝撞多名路人，釀成3死12傷悲劇。（資料照）

2025/05/20 10:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽區昨天發生重大車禍，造成3死12傷。對此媒體人吳靜怡表示，三峽撞學童案並非單一車禍地點，而是連續的衝撞！令人痛心且難以置信，社會老齡化的問題必須嚴正面對，「壯世代」這種遮掩年齡的字彙，真的顯得諷刺、多餘且不需要！

吳靜怡在臉書PO文表示，從網友昨日分享的一幕幕影片來看，原來車禍前，這位余老翁就為了要轉彎卡在分隔島，接著倒車跟後面汽車擦撞，可能為了還肇事逃逸又或者其它原因，進入下午四點到五點間禁止行駛的國成街，一路衝到北大國小校門口的十字路口（國成與國光街），撞上停紅燈的機車騎士和過馬路的學童！余老翁還是沒有停，繼續直行國成街上2位路人，直到衝到復興路的分隔島。

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吳靜怡指出，這場車禍造成3位不幸離世、12人輕重傷，車禍的畫面，每個人都看了相當心碎，難以想像寶貝孩童下課時，居然遇到這樣的絕命終結站，一開始有新聞就說這位老翁是模範父親，很多人就覺得余老翁應該是位守法的人，那就是車子發生問題才暴衝，但又有網友爆料余老翁恐怕不是第一次，他5年前曾經撞上人行道推著嬰兒車的婦女，也因此大家才覺得不單純，陸續有當事人畫出路線圖，也有其他影片出來才還原了余老翁從左轉倒車異象到瘋狂執行昏迷前的全貌。

吳靜怡續指，讓人心痛的交通事故新聞，一切等警方釐清所有事實，在這過程也希望學校可以好好關心在現場的孩童們，提供良善後續輔導，政府也能給予心理諮商師的協助。

吳靜怡直言，這社會的安全是建固在國民的法治精神上，守法聽起來是應該的，但我們往往便宜行事而造成影響他人的憾事！這些孩子是守法過馬路，而大人已經年滿70了，是不是應該要重新考照或是繳回駕照？許多面向，交通部需要積極改革，社會老齡化的問題必須嚴正面對，「壯世代」這種遮掩年齡的字彙，真的顯得諷刺、多餘且不需要！

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