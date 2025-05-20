獨家》囝仔昌「外甥」遭槍殺丟包亡 涉殺人雙煞二審維持原判

2023年4月8日凌晨，男子徐裕喬遭仇家槍殺後開車載到台南安南醫院急診室門口丟包，保全、醫護人員出門救人。（記者王俊忠翻攝）

2025/05/20 10:08

〔記者王俊忠／台南報導〕男子林澤峰夥同林昱愷涉嫌槍殺囝仔昌外甥男子徐裕喬，2024年10月台南地院國民與職業法官評議，依槍砲、殺人2罪合併判林澤峰23年徒刑、另嫌林昱愷無罪；案子上訴二審，高等法院台南分院20日上午駁回所有上訴，仍判林澤峰23年刑、林昱愷無罪，此案仍可上訴。

男子林澤峰、林昱愷與男子徐裕喬是舊識，雙方至少有3件衝突結怨，徐放話對雙林及其家人不利，引發雙林不滿、透過中間人聯絡雙方於2023年4月8日凌晨到台南永康區1處重劃區談判，雙方談判破裂，林澤峰掏出手槍對徐連續開槍、打中徐左胸口，接著雙林開車將徐載到安南醫院急診室前丟包，徐傷重不治。

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檢警調查，對外自稱是台南角頭劉子賢（綽號囝仔昌，於本案發生前數日車禍身亡）外甥的男子徐裕喬（27歲），與林澤峰、林昱愷因衝突過節結下樑子。林澤峰透過綽號「雨傘」的柯姓男子約徐裕喬一方，於2023年4月7日晚間到台南永康區中正北路1間家具店前談判。徐裕喬由呂姓男子開車搭載前往現場；林澤峰因與徐裕喬積怨已深，計劃對徐不利、帶1把改造槍彈出門。

林昱愷並與不知情的周姓友人換車，換開周男的汽車，搭載林澤峰前往永康區家具店。

同年4月8日凌晨1點半許，徐裕喬與林澤峰、林昱愷兩派人馬共約20人、至少9輛汽車在永康家具店前聚集，柯男認為該處位在大馬路邊，易遭警方查緝，提議雙方改到附近的永康平道12路與民松路口重劃區一帶。

徐與雙林兩派人馬到重劃區後，林澤峰帶槍彈下車與徐裕喬談判，疑因談判破裂，林澤峰掏出預藏手槍對徐連開數槍，徐驚慌閃躲之際，林仍繼續對徐開槍，最後1槍幾近抵住徐的胸膛、對徐左胸口心臟處開槍，徐當場倒地、失去意識。

雙林見已完成報仇目的，起初駕車逃離。徐裕喬的女友及其他友人欲將徐抬上車送醫急救，不料，雙林又驅車回現場，與徐的女友爭搶「徐裕喬」，雙林一方稱：「上面有交代，人我要帶走」，林澤峰與林昱愷強行把徐搬到他們車子後座，再開車到安南區的台南市立安南醫院急診室門口前車道，林澤峰把徐推下車丟包，林昱愷再開車離去。

安南醫院有路人與保全發現徐男遭丟包，即通知醫護人員外出搶救，因徐裕喬遭受槍擊、致心臟與主動脈破裂大出血，急救後仍然傷重不治。8日晚間，警方拘提躲回台南市區的林澤峰、林昱愷到案，林澤峰交出涉案凶槍。台南地檢署依持有槍砲與殺人罪嫌起訴雙林。

2023年4月8日凌晨，男子徐裕喬遭仇家槍殺後開車載到台南安南醫院急診室門口丟包。（記者王俊忠翻攝）

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