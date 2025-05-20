三峽北大國小如常上課 學生路口獻零食祈福

北大國小發生重大車禍，家長、師生、民眾獻花、零食祈福。（記者陳奕劭攝）

2025/05/20 09:33

〔記者陳奕劭／新北報導〕三峽區北大國小旁昨天（19日）下午發生重大車禍，一台自小客車失控暴衝，造成3死12傷的悲劇，其中有2名學生不幸死亡。儘管發生悲劇，北大國小今天（20日）早上照常上課，導護志工更謹慎引導接送車流，早上通學的小學生、國中生特地經過事發地路口獻上零食，雙手合十祈禱。

三峽區北大國小昨天下午發生重大車禍，隔天照常上班上課，家長一如往常接送國小生上班課，導護志工謹慎引導接送車流，避免車禍發生，也見到小學生、國中生通學時，特地前往事發地路口，獻上零食並雙手合十祈禱，也有家長、附近民眾默默獻花。

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「現在看到不讓行人的車子會很緊張」，北大國小導護志工彭小姐觀察，今天接送車流沒有比較多，步行上課的學童為數不少。她坦言，雖然有「行人保護時相」，但有些車子還是會上路，她看見違規的車輛時會先喊停，或者盡量擋在視線上，寧願擋住也要保護小朋友。

「這場事件是人為因素」，三峽區龍埔里長陳椿瑩沉痛說，這條路已經會勘過，也有控制上課時間，但這條路大又直，即使找再多志工，恐難阻止有心人。她希望不要再出現下一個模仿犯。

新北教育局長張明文、交通局長鐘鳴時、警察局長廖訓誠在路口觀察情況，指示派遣導護與安全人力維護通行安全，並安排心輔師進駐三峽國中與北大國小，支持校園師生早日度過難關。

新北教育局長張明文等人到校視察，指示加強保護學生安全。（記者陳奕劭攝）

北大國小隔天正常上課，路上可見步行上學的學童。（記者陳奕劭攝）

國中學生經過事發地路口獻上零食，雙手合十祈禱。（記者陳奕劭攝）

北大國小正常上課，導護志工更謹慎引導接送車流。（記者陳奕劭攝）

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